Perla Vatiero vince il Grande Fratello: il reality show finisce dopo 197 giorni e 47 puntate

Perla Vatiero vince il Grande Fratello al termine di una autentica maratona televisiva durata sei mesi e mezzo, per la precisione 197 giorni e un totale di 47 puntate. Una maratona nella quale lei è entrata in corsa, ma di cui è stata comunque grande protagonista. La diciassettesima edizione del reality show vede trionfare, nella finale di lunedì 25 marzo, una donna, la settima nella storia del programma. Un’edizione del programma che ha visto convivere nella stessa casa un gruppo composto da nip, ovvero persone non note al grande pubblico, e vip, cioè personaggi già conosciuti.

La vittoria di Perla Vatiero arriva a sorpresa: la ex protagonista di Temptation Island ha battuto l’attrice Beatrice Luzzi. La quale a oggi detiene il record di nomination 111 vissute e 19 superate al televoto a primo posto. In finale insieme a lei nel reality show condotto da Alfonso Signorini sono arrivati Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi e Simona Tagli. Nella finale del 25 marzo a loro si è aggiunta anche Letizia Petris. La sesta finalista è stata lei, eliminati invece all’inizio della puntata Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. La coppia, quindi, non ha convinto il pubblico.

Una finale che si è aperta nel segno del trash più trash, con una sigla d’apertura nella quale a cantare, ovviamente ed evidentemente in playback, sono state Rosanna Fratello con la versione dance di ‘Se t’amo, t’amo’ e Fiordaliso con ‘Non voglio mica la luna’. Con un contorno danzereccio di tutti gli ex inquilini della casa.

Il primo televoto flash della serata ha riguardato Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Beatrice Luzzi e a dover abbandonare il reality show è stato Massimiliano Varrese.

Al secondo televoto flash sono andate Letizia Petris, Simona Tagli e Perla Vatiero. E a lasciare la corsa verso la vittoria è Letizia Petris.

All’ultimo televoto flash per decretare la vincitrice della diciassettesima edizione del Grande Fratello sono state Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Perla Vatiero e Simona Tagli: per la prima volta una finalissima del tutto al femminile. A fermarsi a un passo dalla fine sono state Rosy Chin e Simona Tagli. A contendersi la vittoria sono state, come ampiamente previsto dai pronostici della vigilia, quindi Beatrice Luzzi e Perla Vatiero.

E nell’ultimo televoto flash di questa edizione del Grande Fratello a trionfare è stata Perla Vatiero.