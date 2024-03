Chi vince il Grande Fratello quanto guadagna? Quanto vale la privacy dei concorrenti

Cosa vince chi vince il Grande Fratello? A parte la libertà dopo oltre sei mesi di reclusione all'interno della stessa casa e sotto l'occhio, non sempre molto attento, delle telecamere, chi conquista il primato nel reality show condotto da Alfonso Signorini si aggiudica anche un montepremi di tutto rispetto.

L'ultima festa per i finalisti del Grande Fratello: chi vince quanto guadagna?

Montepremi senza dubbio, ma quella del Grande Fratello è una vetrina che, se utilizzata al meglio, può portare notorietà e, soprattutto, contratti. Basti pensare a personaggi come Flavio Montrucchio e Luca Argentero, che sono partiti dal reality show Mediaset per poi andare alla conquista di programmi tv il primo e cinema e fiction il secondo. Anche Floriana Secondi per diversi anni ha popolato i salotti tv, così come Serena Garitta e Jonathan Kashanian. Quest’ultimo ha condotto anche alcuni programmi televisivi nel corso degli anni.

Perché tutti gli inquilini della casa ripetono i refrain "lo faccio per i miei figli", "lo faccio per il nostro futuro", "Sto lavorando"? Perché è realmente così: ogni concorrente percepisce un "stipendio" per ogni settimana di permanenza all'interno del reality show. Si va da circa mille a 15mila a settimana, a seconda di popolarità e coinvolgimento all'interno del gioco. La cifra viene decisa al momento della stipula del contratto ed è chiaro che alcuni aspetti devono essere decisi prima dell’inizio del programma.

Il montepremi finale ammonta a circa 100mila euro in gettoni d'oro. Attenzione, però, non significa che il vincitore si metta in tasca 100mila euro. Il regolamento del Grande Fratello stabilisce, infatti, che la metà debba essere devoluta in beneficenza. A chi e quanto – ipoteticamente si può scegliere di donare l’intera cifra – è a discrezione del vincitore. Quindi arriviamo a 50mila euro. Che non sono esentasse. Calcolando l'Iva, si arriva a 39mila euro "puliti". Poco per farsi osservare dal pubblico 19 ore su 24 ogni giorno? Se a questi 39mila euro si aggiungono i guadagni settimanali, non sembra. Ecco perché ogni concorrente ama ripetere "Io ho già vinto": con questi introiti, la vittoria è reale.