Grande Fratello, tutti i finalisti e gli eliminati della semifinale di lunedì 21 marzo

Ci siamo, mancano ormai solo pochi giorni alla finale di questa edizione del Grande Fratello. L'ultima puntata di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda infatti lunedì 25 marzo, mettendo la parola fine a una delle edizioni più lunghe dell'intera storia del programma.

Proprio per la necessità di affrettare i tempi, durante la semifinale di giovedì 21 marzo sono stati decretati il quarto e il quinto finalista, un eliminato e sono state fatte nuove nomination. Insomma, in una sola puntata è successo quello che è avvenuto nelle ultime due settimane di programma.

Al televoto il pubblico ha deciso di nominare come quarta finalista - che si aggiunge a Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese - Simona Tagli, mentre Federico Massaro è stato eliminato dal gioco in quanto concorrente meno votato dai telespettatori. Il primo eliminato era stato Alessio Falsone.

E’ stato poi aperto un nuovo televoto flash fra gli inquilini rimasti per scegliere un ulteriore nominato e un ulteriore finalista. E alla fine tanto tuonò che piovve: la quinta finalista, in un Grande Fratello che di fatto porta in finale quasi solo donne, è Perla Vatiero. Fra le lacrime, giusto un pochino interessate, di Mirko Brunetti. Eliminato invece Giuseppe Garibaldi, che evidentemente aveva tirato troppo la corda all’interno del gioco. E anche per lui sono arrivate le lacrime, questa volta però di delusione. Anche se di fatto era stato l’unico a credere di poter arrivare in finale.

Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti e Letizia Petris sono invece i nominati d’ufficio della serata: loro tre vanno in nomination per il posto in finale di lunedì. Il più votato fra loro si unirà a Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Rosy Chin, Simona Tagli e Perla Vatiero. I due meno votati saranno invece definitivamente eliminati dal reality show proprio nella puntata finale.