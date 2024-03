Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono baciati? Perché è solo strategia

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono baciati al Grande Fratello? Il gossip impazza e c'è chi spera in un ritorno di fiamma. Subito prima della finale. L'ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda lunedì 25 marzo e questo dovrebbe già far sorgere di per sè qualche dubbio in merito a quello che sta succedendo.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: è un vero ritorno di fiamma al Grande Fratello?

Ma quindi Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi si sono baciati davvero? Tra il vedo e non vedo di confessionale, porte del saloon durante la festa country, angoli ciechi dietro il divano, si potrebbe anche ipotizzare che sia successo e pure più volte.

Il punto focale non è però se questo sia avvenuto, visto il rapporto di vicinanza che i due hanno sempre avuto. Il punto è quello che sta avvenendo fra i due concorrenti del Grande Fratello. Anzi, fra la prima finalista e un concorrente ancora in bilico. E ultimamente respinto alle porte della finale proprio dal televoto.

Quindi fra l'attrice e il bidello è amore? E' un ritorno di fiamma? Non scherziamo, non c'è nulla di tutto questo. Ma solo una evidente e anche malcelata strategia per far parlare ancora di Beatrice Luzzi visto il calo di attenzione nei suoi confronti nelle ultime puntate e comunque di lanciare una sorta di ancora di salvataggio a un Giuseppe Garibaldi sempre più imbarazzante. Basti pensare che si è autovotato per accedere alla finale ben due volte e non è ancora riuscito ad arrivarvi.

Che fra i due ci sia attrazione è cosa nota, ma da qui a pensare a un ritorno di fiamma ce ne vuole. Anche perché, guardacaso, questo riavvicinamento fra i due inquilini della casa del Grande Fratello arriva dopo mesi di accuse e offese di ogni genere e pochi giorni prima dell’ultimo atto di questa edizione. Una mossa per creare dinamiche, quindi, più che una reale intenzione di costruire qualcosa. Anche perché Beatrice Luzzi lo ha confermato anche nella puntata di lunedì: all’esterno della casa il loro rapporto non potrebbe avere un futuro.