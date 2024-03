Grande Fratello 18 marzo: nominati, eliminati e terzo finalista

Due eliminazioni, nuove nomination, ma anche l'ufficializzazione del nome del terzo concorrente finalista di questa edizione: nella puntata di lunedì 18 marzo del Grande Fratello è successo di tutto.

A rischio eliminazione nella puntata di lunedì 18 marzo erano Anita Olivieri, Greta Rossetti, Sergio D'Ottavi e Simona Tagli. La prima a salvarsi è stata Greta Rossetti, seguita subito dopo da Simona Tagli. A lasciare il reality show solo una settimana prima della finale è Anita Olivieri.

Nella serata a vivere un momento particolare è stato anche Giuseppe Garibaldi, che ha ricevuto una sorpresa ovvero la visita del fratello, della cognata e delle due nipotine Noemi ed Elisa.

Durante la puntata di lunedì 18 marzo, la penultima di questa edizione del reality show visto che la finale si svolgerà lunedì prossimo, è stato anche nominato il terzo finalista che si aggiunge alle prime due, ovvero Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Il terzo concorrente che entra di diritto in finale è stato scelto dagli stessi inquilini della casa. Con un meccanismo particolare: l’apertura di un televoto flash durante la puntata.Televoto flash nel quale il concorrente più votato diventa il terzo finalista del Grande Fratello, mentre il meno votato dal pubblico è subito condannato all’eliminazione a un passo dalla finale.

Gli inquilini della casa hanno messo quindi in nomination per il terzo finalista Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo, peraltro, è l’unico concorrente ad aver votato per mandare se stesso al televoto per accedere alla finale. Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi hanno dovuto poi scegliere un altro inquilino da portare al televoto insieme a loro: Massimiliano Varrese.

Il terzo finalista è proprio Massimiliano Varrese, mentre ad essere eliminato è Paolo Masella.

Si è quindi passati alle nomination della serata. Il concorrente meno votato dal pubblico sarà eliminato nella puntata di giovedì 21 marzo. I nominati della serata sono Simona Tagli, Alessio Falsone e Federico Massaro.