Ascolti tv 18 marzo: vince Lolita Lobosco, quanto ha fatto il Grande Fratello

Il Grande Fratello si avvia alla conclusione di una delle stagioni più lunghe della propria storia e i risultati dal punto di vista degli ascolti tv in questi mesi. Risultati altalenanti che hanno portato il reality show condotto da Alfonso Signorini a toccare picchi in basso intorno al 16% di share e picchi in alto che superano il 19%.

Chi ha vinto al serata di lunedì 18 marzo? Il risultato è scontato: la fiction di Raiuno 'Lolita Lobosco 3' ha fatto registrare il primato. E il dato è di quelli che devono far riflettere: il 27,62% di share con una media di 4 milioni 988mila telespettatori. Praticamente una media di "teste" che ha quasi doppiato la concorrenza su Canale 5.

A proposito, quali sono i dati del Grande Fratello? Il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 ha fatto il 19.54% di share, uno dei risultati migliori della propria stagione, con una media di due milioni 617mila spettatori. Un risultato decisamente buono, questa volta.

Sul terzo gradino del podio della prima serata di lunedì 18 marzo è finita la terza e ultima puntata di 'Boss in incognito', che su Raiude ha fatto segnare il 6,41% di share con una media di un milione 93mila spettatori.