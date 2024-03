Tutto su Beatrice Luzzi: dai Cesaroni al Grande Fratello

Perla Vatiero vince la diciassettesima edizione del Grande Fratello, ma la vincitrice morale è senza dubbio Beatrice Luzzi. Un'edizione che ha visto una finale quasi tutta al femminile, con il solo Massimiliano Varrese a rappresentare l'universo maschile.

Beatrice Luzzi alla finale del Grande Fratello

Chi è Beatrice Luzzi? L'attrice ha 53 anni, è infatti nata il 14 novembre 1970 a Roma. Oltre alla recitazione, la sua attività professionale e i suoi interessi si sono sempre rivolti al mondo del sociale e dei diritti umani. Tanto che Beatrice Luzzi è stata protagonista della realizzazione di 'Italia Nostra Cosa', documentario che racconta l'attività dell'associazione Libera. Il suo impegno sociale è infatti ormai noto a molti: Beatrice Luzzi vive la propria professione non solo come un lavoro, ma anche come un mezzo per comunicare messaggi importanti e il suo rapporto molto stretto con don Ciotti, fondatore proprio di Libera, lo testimonia.

Una curiosità: l'attrice ha impersonato Eva Bonelli in 'Vivere' ed Elena ne 'I Cesaroni'. Entrambi sono personaggi dalle tinte fosche e con un certo grado di cattiveria. Non si può proprio dire che a Beatrice Luzzi non venga facile interpretare ruoli complessi. Come quello che ha svolto all'interno del Grande Fratello.

‘I Cesaroni’ e ‘Vivere’, ma non solo. Ha recitato anche in numerose altre serie tv, come ‘Un posto al sole’, ‘L’allieva’, ‘Tutti per Brino’, ‘Rex’, ‘Giorni da Leone’, ‘Provaci ancora prof’, ‘Tutti per Bruno’, oltre ad aver partecipato a numerosi spettacoli teatrali.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini di cui Beatrice Luzzi è stata protagonista indiscussa sin dalla prima puntata e per tutti i sei mesi e mezzo di percorso ha portato alla ribalta anche i due figli Valentino, 16 anni, ed Elia, 14, avuti con Alessandro Cisilin con il quale è stata dal 2007 al 2019 e con il quale ha ancora oggi un rapporto idilliaco nonostante la loro storia d’amore sia conclusa ormai da diverso tempo. I due ragazzi sono spesso stati nominati dalla madre e sono a volte anche intervenuti sui social in difesa dell’attrice.