Pagelle X Factor 2024: Francamente, Les Votives e Lorenzo da applausi, male Lowrah e Danielle

Milano, 8 novembre 2024 - La terza puntata dei Live di X Factor 2024 andata in onda giovedì 7 novembre su Sky Uno e in streaming su Now - in chiaro sarà visibile martedì in prima serata su Tv8 - ha visto i dieci concorrenti in gara sfidarsi in una serata a tema dance.

Che poi alla fine proprio dance non è stata, visto che alcune assegnazioni dei brani non hanno proprio rispettato questo criterio. L'importante è stata però l'intenzie dei cantanti e dei quattro giudici Paola Iezzi, Manuel Agnelli, Jake La Furia e Achille Lauro. Giudici che durante la serata hanno in diversi casi pronunciato commenti sin troppo buonisti. In sostanza, se un concorrente stona o è impreciso sul palco perché non dirlo?

Le pagelle della terza puntata dei Live di X Factor 2024 raccontano di una serie di stonature, ma anche di alcune performance memorabili. Una serata nella quale ad essere finiti al ballottaggio sono stati Danielle ed El Ma. Quest'ultima è stata eliminata dal televoto, visto che i quattro giudici si sono divisi equamente lasciando il cerino in mano al pubblico.