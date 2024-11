Pagelle semifinale X Factor 2024: chi si gioca la vittoria

Due eliminati e quattro finalisti: al termine della puntata di giovedì 28 novembre di X Factor 2024 i verdetti sono stati molto pesanti. Anche perché la prossima, quella del 5 dicembre, sarà la finalissima. In piazza del Plebiscito a Napoli, infatti, giovedì prossimo - diretta su Sky, in streaming su Now e diretta in chiaro su Tv8 dalle 21 - scopriremo chi avrà vinto questa edizione del talent show condotto dalla cantautrice Giorgia.

Paola Iezzi e Jake La Furia non hanno più artisti in squadra, quindi a contendersi la vittoria di X Factor 2024 saranno Achille Lauro e Manuel Agnelli.

Ecco i voti a tutti i protagonisti della semifinale di X Factor 2024: sia ai due eliminati sia a chi ha conquistato l'accesso alla finale. I finalisti sono Les Votives, Lorenzo Salvetti, Mimì e Patagarri. Eliminati Punkcake e Francamente. Chi può vincere il programma?

Una menzione particolare per la conduttrice Giorgia: padrona di casa perfetta anche in questa semifinale come in tutte le altre puntate.