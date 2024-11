Semifinale X Factor 2024, eliminati e chi sono i finalisti

Semifinale particolarmente tesa, quella di X Factor 2024 andata in onda giovedì 28 novembre su Sky e in streaming su Now. In attesa della finale di giovedì 5 dicembre in piazza del Plebiscito a Napoli – per l’occasione la finale sarà trasmessa anche in chiaro in diretta su Tv8 -, la semifinale ha visto ospite speciale sul palco il cantautore Gazzelle.

Oltre ad aver visto i concorrenti esibirsi accompagnati da un’orchestra durante la prima parte della gara. Due di loro, però, sono stati eliminati e quindi non vivranno l’emozione della finale di X Factor 2024. Una semifinale, peraltro, nella quale l’unica giudice a non avere alcun artista in gara è stata Paola Iezzi. La quale con l’uscita di Lowrah nella passata puntata del talent show ha perso ogni possibilità di vincere questa edizione del programma.

Alla fine delle due manches della serata ad essere eliminati sono stati i Punkcake e, incredibilmente, Francamente. I primi finalisti diretti, invece, sono i Patagarri. In finale anche i Les Votives, Lorenzo Salvetti, e Mimì. Quest’ultima era incredibilmente finita al ballottaggio con Francamente: a decidere è stato il tilt.

Ad aprire la gara sono i Patagarri, con una ‘Can’t help falling in love’ di Elvis Presley da brividi. Tocca poi a Mimì, che interpreta ‘Strange fruit’ di Billie Holiday. Les Votives propongono invece la loro versione di ‘Almeno tu nell’universo’ di Mia Martini. Poi Francamente porta sul palco ‘Per Elisa’ di Alice, mentre Lorenzo Salvetti si esibisce in ‘Caruso’ di Lucio Dalla. Chiudono la prima manches con l’orchestra i Punkcake con la ‘My way’ di Frank Sinatra nella versione, ovviamente, di Sid Vicious.

La seconda manche, dopo il passaggio in finale dei Patagarri, inizia con Mimì e ‘Mi sei scoppiato dentro il cuore’ di Mina. Secondi ad esibirsi sono i Les Votives con ‘Crazy’ di Gnarls Barkley. Tocca poi ai Punkcake con ‘Gift horse’ degli Idles. a Francamente con ‘L’ultimo bacio’ di Carmen Consoli. Chiude la seconda manche Lorenzo Salvetti con ‘Questo piccolo grande amore’ di Claudio Baglioni.