Pagelle Grande Fratello: Shaila e Lorenzo comici, pure la perizia calligrafica?

Polemiche, litigi - a proposito, siamo tutti d'accordo nel dire che Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta potrebbero serenamente uscire e affrontare le loro continue discussioni lontano dalle telecamere? -, colpi di scena (se il ripescaggio di un concorrente ventilato ormai da giorni è considerabile un gesto inatteso da parte di autori e produzione): nella puntata di lunedì 20 gennaio del Grande Fratello è successo davvero di tutto. Compreso il rientro di sei concorrenti.

Quindi cosa raccontano le pagelle di questa nuova tappa del reality show condotto da Alfonso Signorini? Senza dubbio di un gruppo spaccato ulteriormente fra gli inquilini della Casa che si impegnano e si prodigano per creare dinamiche, spesso anche in maniera piuttosto goffa, e i concorrenti che sono convinti di star vivendo una vacanza. Basti pensare a Giglio, Emanuele Fiori, Alfonso D'Apice, Chiara Cainelli - non mi dite che il triangolo fra lei, Alfonso D'Apice ed Emanuele Fiori può convincere qualcuno, vi prego -, Bernardo Cherubini, Maxime Mbanda e Tommaso Franchi.

Che disagio la presunta perizia calligrafica sul biglietto scritto su una scatola di un medicinale prescritto ad Enzo Paolo Turchi. Neanche Barbara D'Urso con Ezio Denti e la macchina della verità ai tempi di Pamela Prati e Mark Caltagirone.