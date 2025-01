Grande Fratello, nominati, eliminato e il dramma di Pamela Petrarolo

Chi è stato eliminato nella puntata di lunedì 20 gennaio del Grande Fratello? Chi sono stati i nominati? Ecco cosa è successo in una serata ricca di polemiche, litigi e colpi di scena del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Le loro liti furibonde seguite da momenti di passione eccessiva e ostentata: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ormai noti come gli Shailenzo, sono inevitabilmente finiti di nuovo al centro delle polemiche. Secondo Luca Calvani e Stefania Orlando la loro è una coppia forte per motivi di gioco e di strategia all’interno della Casa del Grande Fratello. Non è così per Cesara Buonamici: l’opinionista difende la loro relazione a spada tratta.

Durante la puntata di lunedì 20 gennaio si è parlato del bigliettino con scritto “No letto Jessica” trovato da Pamela Petrarolo nel bagno della Casa del Grande Fratello. Il biglietto è stato scritto sulla scatola di un medicinale prescritto ad Enzo Paolo Turchi dal medico della produzione. Attraverso una perizia calligrafica – sì, avete capito bene: perizia calligrafica per un bigliettino trovato in Casa -, è stato stabilito che a scriverlo è stato Enzo Paolo Turchi. Il disagio regna sovrano. “L’ho fatto per tutelare la figlia di Luca Calvani, non era per andare contro Jessica Morlacchi” si è giustificato il coreografo ed ex ballerino.

Eva Grimaldi contro Stefania Orlando e Pamela Petrarolo contro Luca Calvani: sono state queste le altre polemiche e gli altri confronti fra concorrenti che hanno caratterizzato la puntata di lunedì 20 gennaio. Polemiche, ma non solo: si è parlato anche del dramma che sta vivendo la famiglia di Pamela Petrarolo, il cui fratello Manuel è sparito da un paio d’anni e non è ancora tornato a casa. “A noi non interessa quale problema possa sentire di avere, noi lo riaccogliamo a prescindere. L’importante non è che venga qui in tv, l’importante è che torni a casa” ha sottolineato con le lacrime agli occhi la ex Non è la Rai.

In nomination dalla puntata di giovedì scorso erano finiti Javier Martinez, Emanuele Fiori, Maxime Mbanda, Zeudi Di Palma, Pamela Petrarolo, Eva Grimaldi, Stefania Orlando, Bernardo Cherubini e Alfonso D’Apice. Il primo a salvarsi è Javier Martinez, seguito da Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini. E l’eliminata di questa puntata è Eva Grimaldi.

Nessuna nomination e quindi nessun nuovo nominato durante la puntata di lunedì 20 gennaio.

A rientrare in gioco dopo il televoto flash di questa puntata sono sei concorrenti: Eva Grimaldi, Michael Castorino, Iago Garcia, Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Federica Petagna. Guardacaso sei concorrenti che hanno fatto discutere. Solo quattro di loro nella prossima puntata diventeranno di nuovo concorrenti ufficiali. A stabilirlo sarà il pubblico con il televoto.