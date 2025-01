Grande Fratello, rientrano sei concorrenti: chi sono, plebiscito per Helena Prestes

Sei concorrenti rientrano al Grande Fratello. Puntata particolare del Grande Fratello, quella in onda lunedì 20 gennaio. Una puntata nella quale il pubblico ha deciso di ripescare sei concorrenti. E ovviamente quella a gioire di più è stata Helena Prestes.”Il Grande Fratello chiede a voi, pubblico a casa, se avete voglia di rimettere in gioco alcuni concorrenti. Siete solo voi, pubblico, a decidere con il televoto se dare loro un’altra possibilità. Solo se questo avverrà, attraverso un nuovo televoto potrete scegliere chi far rientrare al Grande Fratello. Sono previsti anche bonus e vantaggi per i concorrenti che sono ancora nella Casa” ha spiegato il conduttore Alfonso Signorini.

Tutti gli ex concorrenti, tranne Yulia Naomi Bruschi, Eleonora Cecere e Ilaria Clemente, hanno accettato la possibilità di rientrare. Sugli 11 ex inquilini che hanno dato la disponibilità, solo sei hanno avuto l’opportunità di rientrare. E infatti il primo televoto flash ha dato esito positivo: sei fuoriusciti possono tornare nella Casa. Tranne Enzo Paolo Turchi, punito per aver portato nella Casa del Grande Fratello un bigliettino destinato a Luca Calvani.

Il nuovo televoto flash aperto da Alfonso Signorini ha quindi stabilito che a rientrare nel Grande Fratello sono Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Federica Petagna, Michael Castorino, Iago Garcia, Eva Grimaldi. Di questi sei concorrenti ripescati dal pubblico, solo quattro al termine della prossima puntata diventeranno di nuovo concorrenti ufficiali del Grande Fratello.

A questo punto però la domanda è: che senso ha far tornare in gioco dei concorrenti dopo che hanno avuto la possibilità di vivere un periodo, in alcuni casi anche lungo, all’esterno della Casa? E’ chiaro che a questo punto l’intero gioco non può che risultare falsato, visto che a ogni concorrente solitamente è impedito ricevere informazioni dall’esterno. E’ innegabile, quindi, che gli inquilini che sono rientrati in casa il 20 gennaio – e di cui solo 4 rimarranno definitivamente come concorrenti – hanno un vantaggio notevole rispetto a chi è rimasto nel reality show senza uscire.

Perché questi sei concorrenti rientrano è presto detto: troppi abbandoni nel corso dei primi mesi del programma e soprattutto scarsità di dinamiche nuove e interessanti.