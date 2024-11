Pagelle Ballando con le Stelle 2024: disagio Mariotto e Bruganelli, Nargi e Guaccero super

Le pagelle della settima puntata di ‘Ballando con le Stelle 2024’ raccontano di una serata di sabato 9 novembre particolarmente movimentata, anche a causa di uno spareggio per l’eliminazione che ha visto sfidarsi più di due coppie.

Una settima puntata caratterizzata anche dall’ormai evidente defaillance di un Guillermo Mariotto sempre più macchiettistico, teatrale e fuori luogo. Un Guillermo Mariotto che ormai non fa altro che recitare un ruolo. Sarebbe interessante capire quale ruolo, visto che più che fare polemiche, prendere in giro e inventarsi frasi senza senso non fa. Mah. Assistere allo scontro fra lui e Rossella Erra è appassionante quanto guardare la mia gatta Nikita leccarsi le zampe tra un gommino e l’altro.

Totalmente vuote anche le polemiche fra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli e fra Sara Di Vaira e Guillermo Mariotto. Discussioni da pollaio innescate nel primo caso da una indifendibile Sonia Bruganelli e nel secondo episodio da Guillermo Mariotto. Più che un’edizione di ‘Ballando con le Stelle’ sembra una stagione di ‘Forum’. Ma perché tutte queste chiacchiere inutili quando invece l’attenzione dovrebbe essere puntata sulla danza?

Ecco i giudizi sulle dieci coppie che sono state in gara nella settima puntata di 'Ballando con le Stelle 2024': la finale si avvicina a grandi passi, non si può più scherzare.