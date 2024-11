Cattelan co-conduttore a Sanremo 2025, Carlo Conti punta tutto su di lui

Sanremo, 11 novembre 2024 – Ci sarà anche Alessandro Cattelan sul palco di Sanremo 2025. Oltre a condurre Sanremo Giovani e il Dopo Festival, lo showman di Cortona, 44 anni, affiancherà anche Carlo Conti nella serata finale del festival in programma da martedì 11 febbraio a sabato 15 febbraio. E’ stato lo stesso direttore artistico ad annunciarlo oggi in occasione del lancio del talent dedicato agli esordienti della scena musicale.

Sanremo Giovani in formato talent

Quest’anno infatti c’è un nuovo format per la selezione dei giovani. Non più un’unica serata ma una serie di appuntamenti, che andranno in onda da domani sera, 12 novembre, in seconda serata su Rai 2. Partecipano 24 ragazzi, scelti su 560 candidati, che si sfideranno a gruppi di sei. Dalla semifinale, il 10 dicembre, usciranno in sei. Il 18 dicembre la finale che deciderà chi saranno i quattro a partecipare al festival di febbraio come ‘Nuove Proposte’. “Era una mia fissazione di fare un talent di Sanremo Giovani ed è quello che avremo da domani su Rai 2”. Si parte in seconda serata “ma spero che dall'anno prossimo possa passare in prima serata”.

Tornano le Nuove Proposte al festival

Il festival di Conti si allinea alle esperienze dei competitor più riuscite da un punto di vista degli ascolti (vedi ‘Amici’ e ‘X factor’) ma guarda al passato. Torna infatti a Sanremo 2025 la gara fra le ‘Nuove proposte’, come categoria a sé, con la proclamazione del vincitore il venerdì sera. “Ho voluto dividere di nuovo gli artisti perché ho avuto la fortuna di avere tra le nuove proposte che sono uscite dai miei Sanremo artisti come Mamhood, Gabbani, Ermal Meta o Irama. Quest'anno abbiamo abbassato l'età da 29 a 26 anni”.

Cattelan, momento d’oro

Tornando a Sanremo Giovani. E’ un momento d’oro per Alessandro Cattelan, che proprio in questi giorni ha presentato a Torino la serata di apertura delle Atp Finals, prestigioso torneo di tennis che convoca i primi otto tennisti in classifica. Sposato con Ludovica Sauer e papà di due bambine, Cattelan ha iniziato giovanissimo come dj e v. Il grande salto nel mondo della tv generalista c’è stato con E poi c’è Cattelan su Sky, diventato Stasera c’è Cattelan con il passaggio in Rai. Nel mezzo la conduzione dell’Eurovision Song Contest nel 2022. Ora l’incoronazione di Carlo Conti che lo ha voluto a Sanremo Giovani, al Dopofestival e anche al suo fianco nella serata finale del Festival. Quello con la F maiuscola.

“Condurre Sanremo? Non è sempre il punto di arrivo”

Proprio prima dell’annuncio di Conti sull’ultima serata del Festival di Sanremo, Cattelan rispondeva così ai giornalisti che in conferenza stampa gli chiedevano delle insistenti voci su una sua futura conduzione: ''Non voglio fare polemica, ma se dovessi prevedere il futuro, probabilmente non condurrò mai Sanremo''. Per quel palco ''ci serve una persona molto brava e molto larga. Carlo (Conti, ndr) è una persona molto brava e molto larga. Io so fare bene il mio lavoro e sono un po' di nicchia. Ogni cosa che faccio, però, rischia di essere svilita e questo crea un equivoco. Si può fare un ottimo lavoro anche senza dover per forza arrivare a Sanremo. Sanremo non è necessariamente il punto di arrivo. Vorrei sfatare la convinzione che si faccia tutto per poi approdare lì''.