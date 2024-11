Tale e Quale Show: chiusura record e boom social

Roma, 9 novembre – Chiusura record per “Tale e Quale Show” di Carlo Conti su Raiuno: venerdì sera il gran finale della trasmissione è stato seguito da 3 milioni 429mila telespettatori, il 22.6% e un picco del 29% di share. Boom social con + 30%. Vola su TikTok con con 1.7 milioni di actions. Verdiana, interpretando Mina, si è aggiudica il titolo di vincitrice di un’edizione che è rimasta in vetta Auditel per tutte e otto le puntate trasmesse nella serata del venerdì, dal debutto del 20 settembre fino alla serata finale. Con 3 milioni 429mila telespettatori e uno share medio del 22.6, lo show ha registrato un picco di 4,3 milioni di telespettatori e del 29% di share. Un altro ottimo risultato per Carlo Conti: il suo “Tale e Quale Show”, partito con il 19,9% di share il 20 settembre, ha chiuso in crescita al 22.6 per cento.

Notevole _ e probabilmente trascinata dalle infuocate quanto divertenti “stecche” di Carmen Di Pietro nei panni con Valeria Marini di Paola e Chiara (per Festival), di Gaia (per Sesso e Samba) e con Alba Parietti delle Gemelle Kessler _ la performance social degli account ufficiali del programma, cresciuta di oltre il 30% rispetto all'edizione 2023, generando quindi un aumento in termini di engagement e un volume totale di Actions/Interazioni di oltre 2.3 milioni. Il risultato più importante è stato raggiunto con TikTok, circa 1.7 milioni di actions.

Anche Raiuno e RaiPlay hanno diffuso post e video relativi al programma raccogliendo rispettivamente 98mila actions su Instagram e 13mila actions su YouTube. Nel periodo di messa in onda, Tale e Quale Show risulta quindi ai primi posti tra i programmi Rai nel creare maggiori volumi di interazioni dell'Intrattenimento Prime Time.