Viso e corpo al top. Tecnologia alleata della bellezza

Lunya (nella foto) e Eosonic r3volution di Panestetic, sono due tecnologie rivoluzionarie nel mondo dei trattamenti estetici per il viso e il corpo. Questi innovativi dispositivi, nati dai laboratori Panestetic e interamente Made in Italy, offrono un’accurata combinazione di ingegneria avanzata e di tecnologie all’avanguardia.

Ispirata alla luna, simbolo di femminilità e rinascita, Lunya è una tecnologia che agisce in profondità per rigenerare e illuminare la pelle del viso. Proprio come la luna attraversa fasi di luce e ombra, la pelle può vivere momenti di stanchezza e perdita di vitalità. Con Lunya l’epidermide torna a risplendere grazie alla sua innovativa combinazione di 8 tecnologie che agisce in sinergia attraverso tre manipoli: Endolux, Hydrosystem e B-lift Fusion.

In parallelo, Eosonic r3volution rappresenta una vera e propria innovazione per il trattamento del corpo. Questo dispositivo multifunzione, completamente operatore-indipendente, consente di raggiungere qualsiasi obiettivo estetico senza sforzo. La personalizzazione è uno dei suoi punti di forza, ma cosa lo rende veramente innovativo? La risposta è Shaping Wave, una tecnologia evoluta di onda energetica che tratta adiposità localizzate e cellulite grazie alla creazione di una forza pressoria sui ricettori, che accelera le reazioni metaboliche del tessuto e rigenera la pelle. Il Trattamento a luce led a doppia frequenza: Agisce su una doppia profondità (855 e 950 nm), migliorando l’aspetto della pelle e favorendo una rigenerazione completa.