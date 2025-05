Morganti ha aperto ’L’oblò sul Creato’

di Marina Santin

Attualmente è l’autore italiano che ha conquistato il maggior numero di premi e riconoscimenti internazionali e le sue poesie sono state pubblicate in prestigiose antologie. Alberto Morganti, questo il suo nome, grazie al perfetto connubio di talento e unicità, oggi sta riscuotendo unanimi consensi con il suo libro ’L’oblò sul Creato’. Una silloge di 88 poesie "che affrontano temi Universali – spiega – ciascuna scritta con uno stile differente a seconda dell’argomento trattato, dalla natura, ai sentimenti, alla contemplazione del creato".

Ed è proprio questa l’unicità di Morganti che diversamente dagli altri autori non ha "un’impronta stilistica fissa, ma utilizzo maniere differenti a seconda dell’argomento trattato. I critici letterari hanno infatti definito il mio stile poliedrico". Tutto nel libro invita a riflettere e a rallentare "perché oggi facciamo tutto freneticamente a danno della qualità e a vantaggio della quantità, e c’è il timore per chi scrive e chi legge di sembrare un ipersensibile e quindi di apparire come inferiore perché nella nostra società conta più il bene materiale che quello spirituale".

Ecco allora un’immagine di copertina che rievoca l’infinito "dove può essere visto tutto o niente, dipende solo da noi, da come viviamo l’esistenza e da come ci interfacciamo con il prossimo e con l’ambiente", e un titolo ricco di significato, ’L’Oblò sul Creato’, "una finestra che si apre sull’esistenza, che comprende sia il mondo esteriore che quello interiore. Il fatto che quest’ultimo sia vessato dalla frenesia quotidiana, fa si che ci allontaniamo dal progetto divino, ovvero cercare di esprimente sempre e solo il meglio di noi stessi, per il nostro stesso bene".

A legare le poesie del volume, il filo invisibile dell’empatia, "quella che ci lega con noi stessi e con gli altri in senso lato, non solo il prossimo ma anche l’ambiente e la natura", ricorda Morgantl sottolineando che spera suscitino in chi le legge "il respiro della vita, facendolo sentire vivo dentro e invitandolo ad ascoltare la parte migliore che è la parte divina". L’autore, con i suoi scritti giunge dritto al cuore perché "capto le emozioni e mi immedesimo nel prossimo, cercando di fargli capire quanto importante è l’emozione, l’empatia, il sentimento e l’immedesimazione con il prossimo". Infatti è anche presidente di un’associazione di volontariato.

"Il volontariato – racconta – è il faro a cui ogni essere umano deve agganciarsi nel proprio quotidiano perché facendo del bene agli altri il bene lo si fa soprattutto a se stessi. Io sono credente e ritengo che come esseri umani e custodi del creato, sia necessario cercare di fare il meglio possibile non solo per noi stessi ma anche per custodire la nostra casa che è il pianeta che Dio ci ha regalato".

Alberto Morganti sarà presente al Salone del libro di Torino (Padiglione 2, stand M114) dove sarà possibile scoprire il libro anche in versione Deluxe (che si affianca al formato cartaceo commerciale e Ebook) con ogni poesia affiancata da un’immagine così da permettere un’immediata visualizzazione del tema trattato e un coinvolgimento maggiore.