’Squadra Salvanimali’. Dodici nuovi mezzi operativi in tutta Italia

La città di Roma ha fatto da cornice – in piazzale Garibaldi al Gianicolo – alla cerimonia di consegna dei 12 nuovi mezzi della ’Squadra Salvanimali Amici Cucciolotti’ ai volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa). Con questi ultimi arrivi, la flotta raggiunge i 48 automezzi operativi su tutto il territorio nazionale, grazie al sostegno costante di Pizzardi Editore.

All’evento hanno preso parte Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa, il team di Pizzardi Editore, Massimo Wertmüller, attore, insieme a rappresentanti delle istituzioni Patrizia Prestipino, Garante per il benessere animale del Comune di Roma, e Sabrina Alfonsi, assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale. Presente anche il G.B. Giorgio Maria Borrelli Comandante Raggruppamento Carabinieri Cites.

L’iniziativa ha celebrato anche il decimo anniversario della ’Squadra Salvanimali’, nata nel 2015 con 36 mezzi di soccorso. In questi dieci anni, i veicoli hanno percorso 4,7 milioni di chilometri – l’equivalente di 117 giri del mondo – e hanno consentito il salvataggio di 363.360 animali, di cui 72.950 cani, 214.190 gatti, 73.770 esemplari di fauna selvatica e 2.450 animali da fattoria.

Un risultato straordinario, costruito giorno dopo giorno grazie all’impegno dei volontari, all’organizzazione di Enpa e alla visione solidale di Amici Cucciolotti di Pizzardi Editore. "Questa consegna è un momento importante per tutta la nostra comunità – ha detto Carla Rocchi –. Dodici nuovi automezzi entrano in servizio, portando nuove forze e nuove possibilità per soccorrere animali in difficoltà".

Dietro i numeri, le storie: animali investiti e salvati appena in tempo, cuccioli abbandonati nel caldo estivo, caprioli e daini feriti recuperati e curati, gabbiani, gufi e cigni riportati in natura, interventi durante terremoti e alluvioni, fino al soccorso di animali in fuga, spaventati o maltrattati. Dario Pizzardi ha affermato: "Questi 12 nuovi autoveicoli rappresentano il sostegno di Amici Cucciolotti ai veri Supereroi dei giorni nostri, i Volontari Enpa!".