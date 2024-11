Ballando con le Stelle 2024, eliminati e polemiche di sabato 9 novembre: giuria contestata

Eliminazione attesa e prevedibile nella settima puntata di Ballando con le Stelle, quella di sabato 9 novembre. Una puntata nella quale ad essere ballerini per una notte sono stati Giovanni Terzi e Simona Ventura. Che non hanno perso l’occasione per parlare, per l’ennesima volta, del loro matrimonio. D’altro canto, Giovanni Terzi aveva chiesto a Simona Ventura di sposarlo proprio sulla pista della passata edizione del talent show condotto da Milly Carlucci.

Simona Ventura e Giovanni Terzi ballerini per una notte alla settima puntata di 'Ballando con le Stelle 2024'

Serata ricca di polemiche, quella di sabato 9 novembre: giuria sotto attacco, ma anche autrice di qualche critica sin troppo feroce nei confronti di qualche maestro.

A fine puntata ad andare allo spareggio sono tre coppie: Furkan Palali ed Erica Martinelli, Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen. Ad essere eliminati sono Furkan Palali ed Erica Martinelli.

A rompere il ghiaccio è la coppia formata da Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen. Massimiliano Ossini che si è fatto promotore del “sindacato dei ballerini contro la giuria” dopo i giudizi severi che i giurati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto avevano espresso nelle scorse settimane. I giurati li vedono ballare e danno loro 27 punti. Spicca lo 0 di un Guillermo Mariotto sempre più inutilmente polemico e teatrale. “Come capopolo non sei credibile, avrai la tessera del Rotary nel portafogli. Sei bello, ricco, famoso, non puoi essere un sindacalista - lo punzecchia Selvaggia Lucarelli -. Dove non arrivi col ballo ci provi con la personalità”.

Seconda coppia in gara è quella composta da Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. E anche qui nuove polemiche, perché secondo la maestra la giuria vuole svilire Paolantoni e secondo Zazzaroni lui non reagisce alle provocazioni. Insomma, nulla che c’entri col ballo. I giurati danno a questa coppia 35 punti.

Terzi a scendere in pista sono Furkan Palali ed Erica Martinelli. Che sfoderano un’esibizione poco di ballo e molto di teatrino con Selvaggia Lucarelli e la sempre chiassosa Rossella Erra. Questa coppia totalizza 25 punti. Spicca l’ingiustificabile 8 di Guillermo Mariotto.

Tocca poi a Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Bruganelli che balla con tre costole fratturate e un bustino. “Più di una volta hai parlato di me, però dovevano pagare per vedere cosa raccontavi”: Sonia Bruganelli attacca alle caviglie Selvaggia Lucarelli. “Che problema c’è nel farsi pagare per il proprio lavoro? Io non ho mariti o compagni ricchi e quindi devo lavorare” risponde lei. “C’è sempre tempo” ribatte l’ex di Paolo Bonolis. “Sonia, io non sono interessata ai soldi quanto te” rintuzza l’opinionista. Questa coppia totalizza 33 punti.

Quinti in pista sono Federica Nargi e Luca Favilla. “Molto bello, il resto del giudizio nella mia newsletter a pagamento”: Selvaggia Lucarelli non ha molto ben digerito le inutili polemiche di Sonia Bruganelli. Loro due però ballano da Dio e lo vedono tutti. La giuria non può quindi che dare loro 50 punti.

Sesta coppia in gara: Anna Lou Castoldi-Nikita Perotti. E come di consueto sono una ventata di freschezza, energia, talento e carisma. Questa coppia si conferma la rivelazione di questa edizione di ‘Ballando con le Stelle’. I giurati attribuiscono loro 44 punti.

Scendono poi in pista Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, con una coreografia che lascia tutto lo studio in lacrime. Commovente, travolgente, emozionante. Tanto che la giuria dà loro 44 punti.

Ottavi a ballare sono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Altra coppia di evidenti pretendenti alla vittoria finale del talent show condotto da Milly Carlucci. Anche in questa puntata, la loro esibizione è clamorosa. Ma Guillermo Mariotto non la pensa così: “Giovanni, sei arrivato da Londra per proporci un paso doble così vecchio”. “Non si deve permettere” sbotta Pernice. La giuria conferisce loro 44 punti, con il 7 di Guillermo Mariotto.

La penultima coppia in gara è quella costituita da Federica Pellegrini e Angelo Madonia. Esibizione con dedica ad Alberto Castagnetti, allenatore della ex nuotatrice scomparso nel 2009. Spettacolo puro: Federica Pellegrini è migliorata in modo clamoroso. La giuria dà loro 45 punti.

Anche questa sera l’ultima coppia ad esibirsi è quella formata da Tommaso Marini e Sophia Berto. Che sgancia una vera bomba di energia. E infatti i giurati chiudono dando loro un totale di 48 punti.