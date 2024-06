Salmo e Noyz Narcos, la scaletta di ‘Hellraisers’

Salmo e Noyz Narcos sono in tour per tutta l’estate con ‘Hellraisers’. In ogni concerto sul palco ci saranno energia, attitudine e rap di qualità. Oltre a dj set da vera vecchia scuola. Dimenticatevi gli effetti vocali da fenomeni dei social network o da talent show: questi due fanno davvero sul serio. E il rap lo sanno fare eccome.

Noyz Narcos e Salmo: in scaletta brani retrò e nuovi successi (Foto Emanuela Giurano)

Ecco le date del tour estivo di Salmo e Noyz Narcos: il 26 giugno al Flowers Festival di Torino, il 27 giugno al Sherwood Festival di Padova, il 29 giugno al Locus Festival di Bari, il 3 e 4 luglio al Sequoie Music Park di Bologna, il 6 luglio all’Umbria che Spacca di Perugia, il 12 luglio al Wave Summer Music 2024 di Catania, il 13 luglio al Green Pop Palermo Fest, il 18 luglio al Lucca Summer Festival, il 20 luglio al No Sound Fest di Servigliano (FM), il 21 luglio al Shock Wave Festival di Francavilla al Mare (CH), il 3 agosto all’Oversound Music Festival di Paestum (SA), il 9 agosto al Sottosopra Fest di Gallipoli (LE) e il 17 agosto al Red Valley Festival di Olbia (SS).