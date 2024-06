Salmo e Noyz Narcos, il rap è uno spettacolo: fan in delirio

"Applausi, applausi, 90 minuti di applausi": non c'è mai stata occasione più adatta per usare questo refrain del concerto che Noyz Narcos e Salmo hanno tenuto ieri sera a Rho Fiera, ovvero quella che è stata l'Area Expo e che in questa stagione è occupata anche dalle iniziative musicali organizzate da Vivo Concerti.

Poco più di un'ora e mezza di rap, dj set clamorosi, successi retrò e di nuova generazione. A proposito di nuova generazione, sul palco con Noyz Narcos e Salmo sono saliti per una comparsata, peraltro molto acclamata dal pubblico, Kid Yugi e Lazza. "Salutiamo fratello Guè che sta suonando a Zurigo e non può essere con noi sul palco" si è quasi giustificato Noyz Narcos.

Un Noyz Narcos che insieme a Salmo ha dato il miglior contributo possibile al rap italiano sul palco, mostrando la vecchia scuola con i fatti e non con le chiacchiere. Fatti che si sono tradotti in uno spettacolo a cui difficilmente gli appassionati di rap possono assistere in Italia. Uno spettacolo che a oggi è riuscito a pochi, se si eccettua Marracash con il suo Marrageddon. Ma lui è il King, si sa. Salmo e Noyz Narcos però non sono stati da meno e hanno regalato musica, energia e grande qualità senza risparmiarsi.

Quella di Milano è stata la prima data di un lungo tour. Le altre date di 'Hellraisers': il 21 giugno a Rock in Roma, il 26 giugno al Flowers Festival di Torino, il 27 giugno al Sherwood Festival di Padova, il 29 giugno al Locus Festival di Bari, il 3 e 4 luglio al Sequoie Music Park di Bologna, il 6 luglio all’Umbria che Spacca di Perugia, il 12 luglio al Wave Summer Music 2024 di Catania, il 13 luglio al Green Pop Palermo Fest, il 18 luglio al Lucca Summer Festival, il 20 luglio al No Sound Fest di Servigliano (FM), il 21 luglio al Shock Wave Festival di Francavilla al Mare (CH), il 3 agosto all’Oversound Music Festival di Paestum (SA), il 9 agosto al Sottosopra Fest di Gallipoli (LE) e il 17 agosto al Red Valley Festival di Olbia (SS).