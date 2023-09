Il piccolo Gustav di Danimarca, il primo Royal Baby nato da maternità surrogata

Copenaghen, 6 settembre 2023 – Nei giorni scorsi si è tenuto il battesimo del piccolo principe Gustav di Sayn-Wittgenstein-Berleburg. I suoi genitori sono il principe Gustav, nipote della regina Margrethe, e sua moglie, la principessa Carina. Il Royal Baby è nato a fine maggio 2023 tramite maternità surrogata negli Stati Uniti, una situazione inedita per una famiglia reale, ma strettamente connessa alle difficoltà che la coppia ha dovuto affrontare in passato.

Gli ostacoli

Gustav senior e Carina (precedentemente nota come Carina Axelsson) attualmente hanno entrambi 54 anni. Data l’età matura dei due reali, dal momento che desideravano avere un figlio, i due hanno dovuto ricorrere alla gestazione surrogata. Stanno insieme da circa due decenni. Si sono sposati però solo la scorsa estate in Germania, dove vivono, dopo aspre lotte legali per poter convolare a nozze. Secondo una clausola ereditaria stabilita nel testamento dal nonno del principe, Gustav Albrecht, nel 1930, infatti, i suoi discendenti avrebbero perso il loro titolo se non avessero sposato una donna che fosse protestante, di nobili origini e di origini ariane: l’allora sovrano, infatti, era stato un ufficiale della Wehrmacht, l’esercito nazista durante il Terzo Reich.

Un amore contrastato

Carina, un'ex modella e scrittrice americana con discendenza messicana, non presentava i requisiti richiesti. Lei e Gustav, figlio di Benedikte, sorella della sovrana danese Margrethe e del principe Richard, scomparso nel 2017, si sono conosciuti nel 2003 a una cena. Tuttavia l’amore tra lei e il principe Gustav ha prevalso su tutto e tutti. Non solo: alla fine il tribunale ha dato loro ragione. Come accennato, la coppia ha ottenuto il permesso per sposarsi solo in tempi relativamente recenti. Il rito è stato celebrato il 4 giugno 2022 presso la cappella del Castello di Berleburg, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, dove è stato anche battezzato il neonato.

Gli invitati

Al battesimo di Gustav c’erano numerosi padrini e madrine, tra cui Christian di Danimarca, figlio del principe ereditario Frederik e della principessa Mary – che a loro volta hanno partecipato alla cerimonia – e la principessa Teodora di Grecia, cugina di primo grado del principe Gustav. Altri padrini e madrine sono stati Ellen Hillingsø, Arabella Gaggero e i principi Franz-Albrecht di Oettingen-Spielberg e Carl-Anton di Waldeck e Pyrmont. Tra gli invitati alla celebrazione, c'erano la nonna del bambino, la principessa Benedikte. Erano presenti anche le figlie di Benedikte, Alexandra e Nathalie, e le loro famiglie.

La casa reale danese

L’attuale regina di Danimarca, come ricordato, è Margrethe II, nata nel 1940 e proclamata sovrana nel 1972 alla morte del padre Federico IX, che nel 1935 aveva sposato la principessa svedese Ingrid. La loro dinastia è quella dei Glücksborg, che nel 2013 hanno festeggiato un secolo e mezzo di permanenza sul trono danese.