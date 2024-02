Pagelle Grande Fratello 28 febbraio: Federico Massaro e Simona Tagli grandi bluff, Massimiliano Varrese contro tutti

Le pagelle della serata di mercoledì 28 febbraio del Grande Fratello dipingono un quadro più composito rispetto a molte delle puntate passate. Sarà che si stanno scoprendo diversi altarini.

Mirko-Perla, Perla-Mirko, Mirko-Perla, Perla-Mirko: voto Atlantide. Nel senso di qualcosa che non esiste. Questi due non si amano e non torneranno mai insieme e non interessa a nessuno di loro farlo. "Alfonso vuoi venire al mio posto? Vado via?" chiede Perla dimostrando di non tollerare più il conduttore. Insomma, momento simpatia.

Beatrice Luzzi: voto Mo se la gode. Nessuno la coinvolge più nelle violente polemiche dei mesi passati. Il suo ingresso in finale l'ha umanizzata incredibilmente agli occhi degli altri inquilini. E finalmente può affrontare il Grande Fratello da spettatrice.

La querelle Giuseppe Garibaldi-Anita Olivieri: voto Ma non erano la coppia di amici più bella del mondo? Quando chiunque contestava la natura un po’ morbosa del loro rapporto, entrambi davano a tutti dei pazzi e adesso è proprio Anita a parlare di rapporto morboso da parte di Giuseppe. Coerenza.

Simona Tagli: voto Operazione Simpatia. Le fanno fare le carte, guardacaso e Mirko e Perla (a me mi viene, a me mi viene... la noia, la noia, la noia) pur di tirarla in mezzo e creare un minimo di dinamica visto che purtroppo la vulcanicità del personaggio si è estinta nel giro di un paio di puntate. Il momento dei tarocchi è quanto di più prevedibile possa esistere con dei doppi sensi triviali e ingiustificati. L'unica vera zingara che fa le carte e dalle carte dipende la sorte è Cloris Brosca, ricordiamolo sempre.

Federico Massaro: voto Ma quale attore?. C’è chi sostiene che reciti, io invece penso che finga e pure male. Giustamente si sta giocando le proprie carte, perché una cosa l’ha capita: dopo la fine del reality show, la tv italiana non avrà alcuno spazio per lui. Racconta i drammi della sua famiglia in modo talmente credibile che in confronto Prezzemolo di Gardaland sembra un personaggio vero e non un pupazzo. Ma levati, dai.

Giampiero Mughini: voto Più Mughini per tutti. “Federico, in bocca al lupo per il tuo lavoro. Anche se non so quale lavoro tu faccia”: con questa frase ha interpretato il pensiero di tutti gli italiani. Clonatelo.

Grecia Colmenares: voto Leona. Continua a non capirsi un tubo di quello che dice, ma ridendo ridendo e scherzando scherzando alla fine le cose le dice. Certo, sarebbe più incisiva se parlasse una lingua comprensibile perlomeno a qualcuno ma poco importa. “Yo soy una leona”: lo ripete sempre ed è una delle poche cose che possiamo condividere. Arriverà in finale e se lo merita.

Massimiliano Varrese: voto Una volta tanto. Il discorso sulle nomination da parte dei "giovani" della casa non ha un gran senso, invece ne ha parecchio il fatto che lui sostenga che i concorrenti con un'età inferiore alla media debbano comunque essere educati e non debbano vedere nel Grande Fratello l'unica possibilità di affermarsi nella vita. Una volta tanto dice qualcosa di condivisibile e . Poi trascende parlando delle nomination e del fatto che lui se la sia presa perché i giovani lo hanno nominato all'interno di quello che è un gioco. Insomma, un colpo al cerchio e uno alla botte. Stacce.