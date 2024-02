Pagelle Grande Fratello: farsa Mirko-Perla, imbarazzo per Giuseppe Garibaldi e l’intelligenza artificiale

Le pagelle della puntata di lunedì 19 febbraio del Grande Fratello raccontano di un reality show talmente privo di contenuti da avere ormai raggiunto il capolinea. Tanto che sul web i commenti negativi del pubblico si moltiplicano in modo considerevole.

Mirko e Perla, Perla e Mirko: voto Ma io adesso faccio un manicomio. Ma seriamente qualcuno è convinto che il pubblico sia così sprovveduto da credere che fra sti due possa esistere qualcosa di sincero? “Non ne possiamo più”: ah Alfonso tu non ne puoi più? Noi siamo pienih. Pieniiiih. Pienih rasih di sti due e delle scemeggiate (già proprio scemeggiate) che tu e i tuoi autori state facendo fare a sti concorrenti. L’imbarazzo che proviamo noi guardando queste finte dinamiche dovrebbe essere il medesimo che coglie gli autori del Grande Fratello appena anche solo immaginano la possibilità di innescare qualche meccanismo del genere. E invece purtroppo sono senza vergogna.

Il riavvicinamento fra Perla Vatiero e Mirko Brunetti: voto Ma ridateci Alex Belli. “Sono l’ultimo a volere esporre tutto questo davanti alle telecamere” dichiara ben sapendo di mentire Mirko Brunetti. Neanche una soap turca è così finta. Il pubblico merita rispetto, loro non l’hanno capito purtroppo. Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge perlomeno ci regalavano momenti talmente surreali da diventare divertenti. Un riavvicinamento così falso e posticcio che Mirko Brunetti e Perla Vatiero si vedono e riescono solo a darsi dei baci sulla guancia. Che disagio.

La finale ad aprile: voto Non ce la possiamo fare. Ma veramente vogliamo portare avanti sto strazio ancora un mese e mezzo? Ma se da due mesi i concorrenti del reality show non hanno più niente da dire.

I video realizzati con l’intelligenza artificiale: voto Boomer. Se a questo punto ne avremo uno ad ogni puntata, avvisatemi che cambio canale. Veramente sono tutti convinti che questa cosa possa far ridere qualcuno oltre Giuseppe Garibaldi? Piersilvio ti invitano sempre a cena fuori pur di non farti assistere a sto scempio, vero? A noi puoi dirlo, non ti giudicheremo. “Chi era Baudelaire, Giuseppe?” e lui che ride isterico: rimpiango quasi Salvo Veneziano e l’Ottusangolo.

Stefano Miele: voto Mosca bianca. E’ intelligente, ironico, forse a volte un po’ troppo netto in alcune affermazioni e in certi giudizi, però almeno è profondo. E in questo Grande Fratello la profondità è un vero lusso.

Alessio Falsone: voto Viva la sincerità. “Voglio solo divertirmi, sono qui da due settimane. Calma”. Finalmente uno che prende le cose alla leggera e smonta le situazioni farlocche inventate da Alfonso Signorini e la sua banda.

Simona Tagli: voto Muahahhahahahahhahahahah. Settimana scorsa parte in quarta e accusa Greta Rossetti di puntare tutto solo sul fisico, adesso capisce di essersi data la zappa sui piedi e la butta in caciara: “E’ una bambina, dorme con l’orsacchiotto”. Ma quindi il fisico le è sparito nel giro di qualche giorno? Che stratega.

Rebecca Staffelli: voto Ah perché fa parte del cast? Il cappello di paglia che indosso solo d’estate e che adesso giace nel mio armadio ha un’utilità nella mia vita più evidente di quella della povera Rebecca Staffelli al Grande Fratello. In questa puntata viene citata solo un paio di volte da Alfonso Signorini, la prima delle quali per parlare della proposta di matrimonio della stessa Staffelli al fidanzato.