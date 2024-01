Grande Fratello, eliminato e nominati di lunedì 29 gennaio: l’inutile polemica fra Ornella Vanoni e Rosanna Fratello

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 29 gennaio si sono viste polemiche – sempre le stesse - un’eliminazione, nuove nomination e alcune sorprese. Le dinamiche ormai sono le medesime da mesi e nessun colpo di scena ha scosso il pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello nei prossimi giorni cambierà di nuovo programmazione: la prossima puntata va in onda lunedì 5, ma poi si salta subito alla settimana successiva. Giovedì 8 febbraio, infatti, ci sarà la concomitanza con il Festival di Sanremo, trasmesso da Raiuno, e quindi la programmazione di Mediaset cambia radicalmente. Il successivo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è per lunedì 12 febbraio.

A rischio eliminazione questa sera erano diversi inquilini: Federico Massaro, Fiordaliso, Monia La Ferrera, Sergio D’Ottavi, Perla Vatiero e Stefano Miele. A salvarsi per primi sono stati Fiordaliso, Perla Vatiero e Federico Massaro. L’eliminata di questa sera è Monia La Ferrera.

Durante la puntata due inquilini sono stati protagonisti di altrettante sorprese: Federico Massaro ha ricevuto la visita del padre Giuseppe e Greta Rossetti ha potuto riabbracciare il fratello Josh.

Alfonso Signorini, per dare un po’ di verve alla puntata, ha voluto rintuzzare le polemiche fra Rosanna Fratello e Ornella Vanoni. Quest’ultima a Che tempo che fa da Fabio Fazio ha accusato Rosanna Fratello di aver cantato una sola canzone famosa. Il che, tutto sommato, così non rispondente alla realtà non è. “Una sola canzone? Ma ‘Se t’amo, t’amo’ adesso la conoscono anche i giovanissimi. Basta Ornella con queste polemiche, dopo tanti anni io ti voglio bene” ha risposto Rosanna Fratello. Dimenticando che ‘Se t’amo, t’amo’ è diventata virale adesso solo perché è stata citata al Grande Fratello e perché ha un testo pruriginoso. “Alfonso, lasciami fuori da queste discussioni” ha precisato Fiordaliso. Anche perché la cantante non è stata minimamente coinvolta nè da Ornella Vanoni nè da Rosanna Fratello.