Morgan risponde di nuovo a Fedez: “Più in basso non si può andare, adesso si caccia da solo?”

Morgan contro Fedez, Fedez contro Morgan e di nuovo Morgan contro Fedez. Un botta a e risposta infinito, quello tra l'ex e l'attuale giudice di X Factor 2023. Marco Castoldi e Federico Lucia l'un contro l'altro armati di parole forti e taglienti. Entrambi con l'esigenza e la ferrea volontà di apporre il sigillo dell'ultima parola alla tenzone.

Proprio questa voglia di non lasciare al rivale il gusto di chiudere il litigio ha portato Morgan ad accusare Fedez di clientelismo e l'intera organizzazione del programma di essere sottomessa proprio al "team Fedez". In sostanza, Morgan dopo essere stato licenziato da X Factor ha puntato il dito contro la collaborazione del cantante degli Stunt Pilots, band della squadra di Dargen D'Amico e freschi finalisti di X Factor 2023, a un album di Fedez.

La risposta del marito di Chiara Ferragni è arrivata in diretta televisiva, durante la semifinale del talent show di Sky: "Non lo conoscevo, ha collaborato ad alcuni brani di un mio album ma con Michele Canova e non con me. Io non ho dovuto leccare i piedi a Giorgia Meloni o a Vittorio Sgarbi".

La risposta di Morgan a Fedez è arrivata poche ore dopo: "Adesso che ha sbottato cacceranno via anche lui o insultare gli assenti a mezzo televisivo è conforme allo spirito e ai valori di Sky? Sarebbe una bella scena vederlo che si caccia via e si dà le pedate nel sedere da solo strillando: 'O io o io'. Mi è piaciuta la battuta su Sgarbi e Meloni. Si vede proprio che di musica non se ne intende, non è il suo campo. Direi che è incommentabile. Si può solo fare ironia, più in basso di così non ha senso andare".

Tutto finito? Sicuramente no, altri commenti da parte dei protagonisti arriveranno da qui alla finale di X Factor di giovedì 7 dicembre. Anche perché già il giorno seguente l’argomento potrà finalmente andare in soffitta visto che non sarà più attuale. Alla finale Morgan non dovrebbe partecipare, neppure a sorpresa.