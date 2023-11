X Factor, le pagelle della semifinale e degli inediti

I finalisti di X Factor 2023 sono Sarafine, Stunt Pilots, Anna Tomba e Il Solito Dandy. Ecco le pagelle della semifinale e degli inediti dei concorrenti in gara.

Astromare: voto Caciara. Fanno casino come sempre, saltano e urlano. Per carità, 'Everybody needs somebody' lo richiede. Ma loro sono come sempre pianobar caciarone. Sono freschi, giovani e sanno suonare, ma il palco li mangia di continuo. Peccato. Peccato che siano usciti proprio questa sera, alla loro migliore esibizione fino ad oggi.

Il Solito Dandy: voto Centrato. Dargen gli mette l'autotune su 'I giardini di marzo' e questo non può che creare dell'imbarazzo generale. Per fortuna che X Factor quest'anno deve puntare a valorizzare e costruire il talento. Con il brano di Lucio Battisti è pienamente a proprio agio. Finalmente anche credibile.

Inedito ‘Solo tu’: voto Gianni Togni. Il suo inedito è un mix fra un qualsiasi brano di Renato Zero e ‘Semplice’ e ‘Luna’ di Gianni Togni. Alla fine non è neanche tanto male, già la sento uscire dalla radio nelle auto in pieno inverno, un po’ con l’atmosfera irreale di quando fa un “freddo cane e ci vogliono imbrogliare (cit. d’obbligo). Lui è decisamente credibile, mi piace.

Sarafine: voto Dobbiamo per forza fare la finale? Consegnatele la vittoria di questa edizione di X Factor e poi, per carità ve ne prego, createle un percorso artistico adatto. Vedrete che farà grandi cose. Lei è calata nell'atmosfera di qualsiasi brano canti. Grazie Sarafine per aver illuminato una delle edizioni del talent show di Sky più buie sin qui.

Inedito ‘Malati di gioia’: voto Viaggio. Non è un brano da cantare, ma da vivere. E’ la canzone perfetta per i club. Eppure ha un testo bello forte. Lei è un’artista, non c’è nulla da poter eccepire.

Angelica: voto Sally. La sua versione di 'Sally', sarà per l'orchestra o sarà per la sua voce, trasporta chi l'ascolta nel mezzo di un vicolo di sera sotto la pioggia.

Inedito ‘L’inverno’: voto Tango. E’ chiaramente made in Tananai, ma il ritornello è deboluccio. La prima parte è la sanremese ‘Tango’, il ritornello è molto nelle corde di Angelica ma non lascia quel brivido che ci si aspetterebbe. Migliora con il passare degli ascolti, ma non convince fino in fondo. La sua uscita a un passo dalla finale lascia molto amaro in bocca.

Stunt Pilots: voto Bomba. La loro cover di 'Seven years' è di un nuovo modo di vedere la canzone. E’ proprio la loro versione. Meritano la finale dall’inizio dei Live, inutile discutere oltre.

Inedito ‘I’m a stunt’: voto Uaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Boom baby. Il loro inedito è da mettere come sveglia ogni mattina: è energia pura. Ma che je voi di’?

Maria Tomba: voto Sempre e per sempre. Dedica 'Always' al padre, ma quando canta la sentiamo dedicata a chiunque di noi. Tocca il cuore, le ossa, le dita, i capelli, i denti: tocca tutto. Pazzesca. Questa ragazza ha compiuto un’evoluzione incredibile all’interno del talent show.

Inedito ‘Crush’: voto Romina Falconi. La sua ironia in questa canzone è quella tagliente e intelligente solitamente tipica delle canzoni di Romina Falconi (se non la conosci, precipitati ad ascoltarla). Ha qualcosa anche di ‘$e$$o’ di Beatrice Quinta della passata edizione di X Factor. Insomma, si balla e si canta. Bella bella bella (senza virgole appositamente per fare da rafforzativo al concetto)

Settembre: voto Aiello. 'Bohemian rapsody' non era una lagna. Lui la rende una nenia neomelodica. Perdonalo Freddie, perdonalo. Non sa quello che fa, è giovane. Peccato, ma non è colpa sua: Dargen D’Amico non avrebbe dovuto assegnargli questo brano. Inedito ‘Lacrime’: voto Mai na gioia. Ancora neomelodico, ancora con le strofe in dialetto napoletano. Che noia estrema il suo stile. Ma non dovrebbe essere un giovane fresco e frizzante? L’unica cosa frizzante di questa esibizione è l’acqua che bevo mentre l’ascolto.