X Factor, i finalisti: chi sono e chi può vincere

Per la prima volta nella storia di X Factor una semifinale si è svolta con tre giudici e non quattro, vista l'assenza di Morgan che potrebbe a sorpresa tornare per la finale di giovedì prossimo, e per la prima volta in una puntata dei Live di X Factor c'è una triplice eliminazione. Ospite della serata è stata Emma, che per l'occasione si è seduta al tavolo e ha ricoperto il ruolo di quarto giudice nella prima manche e che ha poi portato sul palco alcuni brani del nuovo album 'Souvenir'.

Non sono mancate le polemiche, con Fedez che ha risposto a distanza alle accuse di clientelismo formulate da Morgan nei suoi confronti. L’ex giudice nei giorni scorsi aveva affermato che il cantante degli Stunt Pilots (band in gara per la squadra di Dargen D’Amico, ndr) ha collaborato a un album di Fedez e che quindi questo avrebbe condizionato l’andamento della gara. “Io e Lorenzo non ci siamo mai visto, lui ha collaborato con Michele Canova per alcuni brani. A me risulta che Morgan per sua stessa ammissione conoscesse Anna Castiglia, che problema c’è? Se è veramente un ribelle, che abbia le palle di dire che io ho fatto clientelismo all’interno di questo programma” ha risposto Fedez.

Nella prima manche, quella che ha previsto la partecipazione dell'orchestra ad accompagnare i concorrenti, sono stati eliminati gli Astromare.

A poter eseguire gli inediti sono stati gli Stunt Pilots con ‘I’m a stunt’, Maria Tomba con ‘Crush’, Il Solito Dandy con ‘Solo tu’, Sarafine con ‘Malati di gioia’, Angelica con ‘L’inverno’ e Settembre con ‘Lacrime’. L’eliminata di questa manche è Angelica. Al ballottaggio vanno Il Solito Dandy, che canta ‘1950’ di Amedeo Minghi, e Settembre, che interpreta ‘Stavo pensando a te’ di Fabri Fibra, e ad essere eliminato è Settembre.

I finalisti di X Factor 2023 sono Sarafine, gli Stunt Pilots, Il Solito Dandy e Maria Tomba. Sarafine e gli Stunts Pilots favoriti assoluti alla vittoria finale, attenzione però anche a Maria Tomba. Più indietro c’è invece Il Solito Dandy.