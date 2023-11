X Factor, Fedez attacca Morgan: “Sei un ribelle? Critica quando sei qui. Io non ho dovuto leccare i piedi a Giorgia Meloni”

Nuove scintille, anche se a distanza, fra Morgan e Fedez. Nella semifinale di X Factor di questa sera, il giudice del talent show Federico Lucia ha risposto alle ultime polemiche dell’ex giudice Marco Castoldi.

Negli ultimi giorni, Morgan aveva accusato Fedez di clientelismo: “Il cantante degli Stunt Pilots (band in gara per la squadra di Dargen D’Amico, ndr) ha collaborato a un album di Fedez”. Inevitabile, di conseguenza, la risposta dello stesso marito di Chiara Ferragni che, imbeccato dallo stesso Dargen D’Amico, ha voluto affrontare subito la questione.

“Io e Lorenzo non ci siamo mai visto, lui ha collaborato con Michele Canova per alcuni brani. A me risulta che Morgan per sua stessa ammissione conoscesse Anna Castiglia, che problema c’è? Se è veramente un ribelle, che abbia le palle di dire che io ho fatto clientelismo all’interno di questo programma. Se pensi che qui dentro sia tutto pilotato, lo dici quando sei qui dentro e non quando ti hanno dato un calcio e ti hanno buttato fuori" ha affermato il giudice di X Factor.

Non risparmiando poi una nuova stoccata nei confronti di Morgan: “Io sono solo un ragazzo che ha una piccola azienda, lavora con la mamma, con l’avvocato e per entrare qui dentro non ho dovuto leccare i piedi nè a Giorgia Meloni nè ad altri. Ciao Marco”.