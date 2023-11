Morgan scatenato contro X Factor: “Il cantante degli Stunt Pilots ha già lavorato con Fedez”

Roma, 29 novembre 2023 – Si alimenta la bufera su X Factor. Dopo essere stato silurato dal programma di Sky, Morgan continua la sua “crociata” mettendo a nudo la presenza di un concorrente che avrebbe già lavorato nel settore. Quindi “un professionista” e non “un giovane talento”. Nel suo canale WhatsApp “Conferenza stampa”, Morgan protesta: "Il cantante degli Stunt Pilots – Zo Vivaldi – nella squadra di Dargen D’Amico, a quanto pare è un collaboratore di Fedez. È un professionista e non un giovane talento". E tuona: "Ma X Factor non dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti? Se l’avessi saputo avrei detto a Tony Hadley di iscriversi, con la voce che ha avrebbe sicuramente vinto!".

Chi è Zo Vivaldi

Zo Vivaldi, nome d’arte di Lorenzo Caio Sarti, aveva raccontato tutto in un’intervista per Zetatielle Magazine. E basta acquistare il disco di Fedez per scoprire che in “Paranoia Airlines” Lorenzo Caio Sarti è accreditato alle chitarre acustiche ed elettriche e alle produzioni addizionali di alcune tracce ed ha scritto anche alcuni testi per l’album. Nell’intervista a Zetatielle racconta: “Collaborare con lui è stato bello perché è stata la prima volta dove sapevo di fare una cosa che sarebbe stata ascoltata da tante persone. Io ero a Los Angeles nei mesi in cui stavo lavorando a questo progetto, non era con me ma con quotidianamente ero a contatto con il suo produttore Michele Canova, che faceva da tramite. Gli mandavo delle melodie, loro delle topline su cui creare una base, e devo dire che quei mesi di lavoro sono stati molto molto avvincenti e interminabili”.

Le canzoni per i ragazzi di Amici

Zo Vivaldi ha collaborato anche con la Dark Polo Gang in “Trap Lovers” e per diversi giovani usciti da ‘Amici’ il programma di Maria De Filippi. Ha firmato canzoni anche per Einar, Thomas e Jacopo Ottonello.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui