L’inestetismo più odiato. Come sfidare la cellulite?. Creme, massaggi e tecnologia

Bando ai tabù. La cellulite esiste e non ha nulla a che vedere con il peso o la forma del corpo. L’80-90% delle donne – tra cui anche modelle, attrici e atlete – ne soffre e il mondo della bellezza sta cambiando prospettiva. Non si parla più soltanto di combatterla, ma di conoscerla, accettarla e prendersene cura come parte di un rituale di benessere che genera autostima.

La cellulite – in termini scientifici panniculopatia edemato-fibro-sclerotica – è un disturbo multifattoriale, legato ai cicli ormonali, alla genetica, alla microcircolazione e allo stile di vita. Tra gli inestetismi più odiati dalle donne, si manifesta con la caratteristica “pelle a buccia d’arancia”, più visibile su cosce, glutei e fianchi. La sua presenza può influenzare il modo in cui percepiamo il corpo.

Le parole chiave sono trattamento e prevenzione. Oggi la skincare corpo è sempre più evoluta. Creme e sieri specifici, ricchi di principi attivi a base di caffeina, centella asiatica, escina o retinolo, aiutano a stimolare il microcircolo, migliorando la compattezza dell’epidermide.

A fare la differenza è l’applicazione quotidiana, meglio se abbinata a massaggi linfodrenanti o a strumenti di auto-massaggio come coppette in silicone o rulli effetto gua sha, da usare con oli nutrienti.

Anche i trattamenti professionali fatti con le macchine possono offrire un valido supporto. La radiofrequenza, l’endermologie (noto come LPG) o le onde d’urto migliorano l’aspetto della pelle e favoriscono il drenaggio dei liquidi in eccesso. Tutte le strategie devono essere però sempre accompagnate da abitudini quotidiane corrette. Giusta idratazione, dieta sana, movimento regolare e abiti non troppo stretti sono i migliori alleati per mantenere la pelle tonica e ossigenata.

La buona notizia? La corsa ansiogena alla perfezione a tutti i costi sembra finita. L’obiettivo si sposta da “inestetismo da correggere” a “equilibrio da ritrovare“. La pelle cambia, il corpo cambia. L’importante è sentirsi bene. Perché la bellezza non sta nell’omologazione, ma nella cura autentica di sé.