Monte-Carlo Beach. Il lusso discreto ora cambia volto

Pensi a Montecarlo e la mente ti proietta nel luogo dove tutto è possibile, dove sfavillanti auto dalle potenti cilindrate si mettono in bella mostra davanti al Casinò e dove la bellezza è accecante. Ma c’è un luogo dove il tempo sembra rallentare, i colori si fanno più tenui, e ogni dettaglio racconta una storia di stile senza ostentazione. È il Monte-Carlo Beach, rifugio iconico che unisce l’eleganza di un’altra epoca con la leggerezza contemporanea. Qui, l’estate non inizia: si rivela, con discrezione. E quest’anno, lo fa attraverso una metamorfosi silenziosa ma potente, fatta di armonia visiva, collaborazioni sorprendenti e un’eccellenza che non ha bisogno di alzare la voce per farsi notare.

Il Monte-Carlo Beach è molto più di un hotel: è un’atmosfera, un senso di appartenenza, un microcosmo dove il glamour si fonde con il lusso discreto, l’autenticità e una vera passione per lo sport. Camere e suite, tutte affacciate su un panorama marino a perdita d’occhio, sono tra le più desiderate della Riviera. Proprio per esaltare ulteriormente questo spirito, Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha scelto Dorothée Delaye per rinnovare il ristorante-brasserie Le Deck e l’area che circonda la celebre piscina olimpionica.

L’interior designer francese, nota per la sua capacità di unire eleganza e audacia, ha tratto ispirazione dalla storia dei luoghi per creare spazi che rispecchiano lo stile di vita contemporaneo. Con il Monte-Carlo Beach ha lavorato sulle forme e sui materiali, scegliendo strutture in legno dalle linee avvolgenti, colori autentici e fantasie a righe d’ispirazione balneare. Lettini, sdraio, poltrone e bungalow restituiscono quell’equilibrio perfetto tra confort e fascino rétro che ha decretato il successo del luogo fin dagli anni ’30.

C’è anche una nuova collaborazione che strizza l’occhio al fashion con Jacquemus. Maison francese che incarna come poche lo spirito solare e audace della Riviera. Un connubio elegante e naturale, che ha trasformato il leggendario pontile del Monte-Carlo Beach Club e il Café de la Piscine in un tableau vivente ispirato alla collezione ’La Croisière’. Giallo banana, righe coconut milk e nere: sono questi i nuovi codici visivi che vestono ombrelloni, lettini e teli mare. Un’estetica luminosa, fresca, in perfetto equilibrio tra sofisticazione e spensieratezza.

Il pontile, proteso sul blu intenso del Mediterraneo, è oggi una passerella di stile. Monte-Carlo Beach una delle perle del gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer, simbolo di un’arte del vivere che coniuga raffinatezza, attenzione al benessere e senso di responsabilità. I suoi ospiti trovano il meglio in ogni campo: dai casinò leggendari agli hotel e Diamond Suites, dai ristoranti stellati alla cucina a chilometro zero, passando per eventi culturali, sportivi e proposte di benessere e shopping.

Il tutto, in un’ottica sempre più attenta alla sostenibilità. Dal 2007 il Gruppo ha intrapreso un percorso di responsabilità ambientale, puntando su energie rinnovabili, gestione sostenibile dei rifiuti e tutela delle risorse naturali. E con la quarta edizione del proprio Codice Etico appena pubblicata, riafferma integrità e trasparenza come valori centrali del proprio operato. Monte-Carlo Beach continua così a raccontare una storia fatta di stile, passione e rispetto.