Masterchef 14, eliminati e prove del 9 gennaio

Due ospiti stellati e altrettante eliminazioni nelle puntate di Masterchef 14 in onda su Sky e Now giovedì 9 gennaio. Il talent show di cucina di Sky dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli sta entrando nel vivo.

Gli aspiranti chef rimasti in gara dopo le prime puntate di Masterchef 14 sono 15. Fra questi spiccano il falegname di Bari residente a Chieti Pino e la modella campana Sara, che fino a una settimana fa erano solo riserve. Ora eccoli nella Masterclass da titolari. Gli altri concorrenti del talent show di cucina di Sky sono Anna Yi Lan, 32 anni, consulente di moda, che ha origini cinesi, è nata a Milano ma vive a Venezia; Alessia, cameriera 21enne di Parma; Jacopo detto Jack, 26 anni dell’hinterland di Milano, content creator e social media manager; Katia, impiegata 43enne della provincia di Napoli; Claudio, 33enne della provincia di Brindisi, titolare di un centro revisioni; Reza, consulente vendite 56enne di origine iraniana che vive tra Parigi e Roma; Linda, barista 49enne di Torino; Mary, 30 anni e manager nelle risorse umane, nata a Milazzo ma residente in provincia di Bergamo; Gianni, 30 anni della provincia di Palermo, commesso in un negozio di elettronica; Franco, direttore marketing 43enne, veronese e ora a Milano; Samuele, 19 anni di Desenzano del Garda, alla ricerca di un impiego dopo aver conseguito il diploma all’Istituto Alberghiero; Martina, capocameriera 25enne nata a Pietrasanta che vive vicino a Vicenza; Simone G., 35enne della provincia di Cuneo, imprenditore nel settore dell’edilizia.

Due chef stellati hanno caratterizzato la serata: Davide Oldani, 2 Stelle Michelin e 1 Stella Michelin Verde per il suo D’O di San Pietro all’Olmo a Cornaredo, e Andrea Berton, anch’egli stellato. Entrambi cresciuti con una formazione professionale nelle cucine di Gualtiero Marchesi. Proprio al Maestro e alla sua arte è stata dedicata la serata di Masterchef del 9 gennaio.

Gli aspiranti chef si sono misurati con una Golden Mystery Box, l’unica che premia i migliori garantendo l’immunità nell’Invention Test e la conquista della preziosissima Golden Pin. La celeberrima “reazione di Maillard” è stata invece al centro dell’Invention Test, caratterizzato anche dai test di cultura generale gastronomica tenuti da Bruno Barbieri. Vince la Golden Mystery Box è Samuele, che guadagna anche la Golden Pin. Alessia, Anna e Simone G. guadagnano la balconata. Gli altri vanno all’Invention Test. A vincerlo è Sara. Peggiori sono invece Martina, Franco, Gianni e Katia. E a lasciare la cucina di Masterchef è Martina. Seconda puntata nel segno dell’omaggio a Gualtiero Marchesi, con gli chef stellati Andrea Berton e Davide Oldani. Lo Skill Test – di cui si ricorda la chicca di Alessia: “Quel piatto sembrava il mio ex, mi ha proprio illusa” e in cui Anna sceglie di usare la Golden Pin – ha visto finire al duello finale Alessia e Reza. E a spuntarla è Alessia.

A dover lasciare le cucine di Masterchef 14, e quindi ad essere eliminati, dopo le puntate di giovedì 9 gennaio sono stati Martina nella prima puntata e Reza nella seconda.