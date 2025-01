Masterchef, gli eliminati del 2 gennaio. Sara e Pino protagonisti

Inizio anno amaro per i fan di due dei sedici concorrenti che erano rimasti in gara a Masterchef 14. Tre degli aspiranti chef sono infatti stati eliminati nella puntata di giovedì 2 gennaio 2025. Una serata nella quale sono entrate in gioco anche le due riserve Pino e Sara.

Ad essere rimasti in gara dopo la prima serata della Masterclass di Masterchef 24 erano stati in 16: Alessia, cameriera 21enne di Parma; Claudio, 33enne della provincia di Brindisi, titolare di un centro revisioni; Anna Yi Lan, 32 anni, consulente di moda, che ha origini cinesi, è nata a Milano ma vive a Venezia; Gaetano, 19enne palermitano e ora studente universitario a Milano; Ilaria, 26 anni da Roma, animatrice per bambini; Linda, barista 49enne di Torino; Mary, 30 anni e manager nelle risorse umane, nata a Milazzo ma residente in provincia di Bergamo; Jacopo detto Jack, 26 anni dell’hinterland di Milano, content creator e social media manager; Gianni, 30 anni della provincia di Palermo, commesso in un negozio di elettronica; Katia, impiegata 43enne della provincia di Napoli; Laura, 29 anni, bresciana ed attualmente disoccupata; Franco, direttore marketing 43enne, veronese e ora a Milano; Samuele, 19 anni di Desenzano del Garda, alla ricerca di un impiego dopo aver conseguito il diploma all’Istituto Alberghiero; Martina, capocameriera 25enne nata a Pietrasanta che vive vicino a Vicenza; Reza, consulente vendite 56enne di origine iraniana che vive tra Parigi e Roma; Simone G., 35enne della provincia di Cuneo, imprenditore nel settore dell’edilizia.

Le due riserve erano Pino, falegname di Bari residente a Chieti, e Sara, modella campana.

Nella prima serata, quella di giovedì 26 dicembre, erano stati eliminati dal talent show di cucina di Sky Giulio, bagnino 35enne della provincia di Pisa, e Simone B., contadino 29enne che vive e lavora vicino a Belluno. Nella seconda serata altri due aspiranti chef hanno dovuto abbandonare il gioco: Ilaria e Gaetano nella prima puntata e, inaspettatamente e immeritatamente, Laura nella seconda. Sara e Pino vengono promossi da riserve a titolari nella Masterclass dopo aver conquistato il grembiule bianco al Pressure Test.

I sedici concorrenti rimasti in gara si sono misurati davanti ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli nella prima puntata con la Red Mystery Box con prodotti di stagione e a tema “cuore”. I tre migliori sono stati Anna, Jack e Gianni. A vincere la Golden Pin è Anna. La quale indica Ilaria come peggiore. Scelta confermata dai giudici. I peggiori, ovvero Ilaria, Gaetano – il quale discute con Antonino Cannavacciuolo -, e Katia, sono finiti al Pressure Test contro le riserve Pino e Sara. A passare è stata Katia, mentre Pino e Sara vengono promossi in Masterclass e conquistano il grembiule bianco. nella prova in esterna al Parco delle Terme di Boario, dove le due brigate in cui è stato diviso il gruppo hanno dovuto cucinare per alcune coppie che hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio. Pressure Test immediato per la brigata che ha perso la gara, ovvero quella blu composta da Reza, Mary, Alessia, Samuele, Claudio, Katia, Simone G. e Laura. Oggetto del contendere: le empanadas. I peggiori sono Samuele, Alessia e Laura e alla fine è proprio quest’ultima a dover lasciare Masterchef 14.