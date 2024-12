MasterChef, i 18 concorrenti ufficiali: chi è passato alla masterclass e le riserve

Milano, 19 dicembre 2024 – Adesso a MasterChef si comincia a fare sul serio. Nella terza e quarta puntata del talent show di cucina di Sky, in onda ogni giovedì sera su Sky e in streaming su Now dalle 21.15, i tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli hanno definito la formazione ufficiale della masterclass di Masterchef 14. Ecco chi sono tutti i 18 concorrenti di questa edizione del programma.

Alla Masterclass sono passati direttamente Reza, 56enne di origini iraniane cresciuto in Francia e oggi Sales Manager a Roma; Katia, mamma e designer di gioielli, Mary, 30enne bergamasca, Gaetano, 19 anni da Palermo, studente universitario di Economia ma appassionato di Lettere Classiche e della palestra, Giulio, bagnino 36enne di Pisa, Ilaria, 26 anni da Roma, animatrice per bambini. Poi Yi Lan, alias Anna, nativa di Milano ma veneziana di adozione: scommette su se stessa utilizzando l’all in e conquista il grembiule bianco. Così come Franco, 43 anni e di professione direttore marketing, che colpisce tutti e tre i giudici proponendo un piatto con ispirazioni internazionali. Ammissione diretta alla masterclass anche per Jacopo alias Jack, content creator milanese di 26 anni: “Web o cucina? Cucina assolutamente”. Promosso con grembiule bianco anche Samuele, 19 anni di Desenzano del Garda, che ha dovuto rinunciare l’anno scorso a partecipare alle selezioni di Masterchef a causa dell’esame di maturità: “Da grande voglio rinchiudermi in cucina. Nella mia famiglia ci sono state tante cene a base di pane e cipolla con pomodoro spremuto sopra, voglio realizzare il mio sogno”.

Dopo i Blind test - ovvero test nei quali ogni concorrente è stato chiamato a sfidarsi con un altro per convincere il giudice che gli aveva dato il “no” alle selezioni iniziali - ad entrare nella masterclass sono stati Ermelinda, piemontese di 49 anni, il contadino bellunese Simone, la 21enne di Parma Alessia, il commesso siciliano di Bagheria Gianni, 30 anni, il 33enne pugliese Claudio, la cameriera di sala 25enne Martina da Vicenza, Laura, 29 anni, disoccupata, Simone, 36enne piemontese e titolare di un’impresa edile.

Rimangono invece in panchina, come riserve con il grembiule grigio, Sara, modella 26enne, e Pino, falegname barese di 61 anni.