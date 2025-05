The Couple trasloca: quando andrà in onda e perché

Ormai quello di ‘The Couple - Una vittoria per due’ sembra un destino già scritto. E pure sempre dal medesimo pessimo autore: grande promozione, pubblicità ovunque prima dell’inizio del programma, prima puntata con dati di ascolti tv incoraggianti e poi il baratro. Sino alla chiusura, cosa che ormai sembra abbastanza certa, anticipata.

E’ stato così per il Grande Fratello - in quel caso la chiusura però era stata posticipata di diverse settimane -, è avvenuto lo stesso per ‘Ne vedremo delle belle’ di Raiuno e ora ecco The Couple.

La cui collocazione all’interno del palinsesto di Canale 5 viene spostata alla domenica sera in Prima serata. La prossima puntata del reality game condotto da Ilary Blasi andrà in onda domenica 4 maggio - scontrandosi con la serie A, con Fabio Fazio su Nove e con lo Speciale Affari Tuoi di Stefano De Martino su Raiuno, insomma comunque non una passeggiata - e il motivo appare chiaro: cercare di prendersi una nuova audience e salvare il salvabile.

Perché, partendo dal 18% di share della prima puntata, non può di certo risultare soddisfacente nè il 13% della seconda nè tantomeno il 10% e poco più della terza. E neppure l’espediente della Total Audience - quella che somma in un unico risultato l’audience tv e quella online - può salvare una prima stagione dalla quale ci si sarebbe aspettati molto di più.

Ecco dunque il tentativo di cambiare qualcosa: la modifica del giorno di messa in onda potrebbe aiutare, ma quello che appare sempre più chiaro è che il pubblico a oggi non si è affezionato a The Couple e alle sue coppie di concorrenti.