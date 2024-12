Alessia Amendola a MasterChef: il sogno (per ora infranto) di diventare cuoca

Milano, 20 dicembre 2024 – La partecipazione di Alessia Amendola a MasterChef Italia è stata un’autentica sorpresa. Nota per il suo lavoro come doppiatrice e attrice, questa volta ha deciso di mettere da parte per un momento i microfoni e i set cinematografici per seguire un sogno: la passione per la cucina. Figlia di due icone dello spettacolo, Claudio Amendola e Marina Grande, Alessia è riuscita ad accendere l’entusiasmo del pubblico di MasterChef grazie alla capacità di osare.

Chi è Alessia Amendola?

Alessia Amendola inizia la sua carriera giovanissima, prestando la voce a celebri personaggi di film e serie TV. Tra le star internazionali a cui ha dato voce ci sono Anne Hathaway, Jennifer Lawrence ed Ellen Page. Il suo talento è stato riconosciuto con prestigiosi premi, come il Gran Premio Internazionale del Doppiaggio nel 2008 e il Leggio D'Oro nel 2012.

Ma Alessia non è solo una doppiatrice. Nel 2014 ha recitato nel film ‘La Mossa del Pinguino’, diretto dal padre Claudio, lavoro in cui ha dimostrato di possedere una grande versatilità.

Un’eredità di famiglia, tra cinema e doppiaggio

Alessia Amendola ha portato la sua storia e il sogno che sta inseguendo nella cucina di MasterChef Italia. Durante la seconda puntata del celebre talent, Alessia si è presentata ai tre giudici, raccontando con orgoglio le sue radici artistiche: “Sono doppiatrice, è una cosa di famiglia, visto che mio nonno e mia nonna erano doppiatori. Mio nonno era Ferruccio Amendola”.

Con una carriera consolidata come attrice e doppiatrice, Alessia ha deciso di seguire il suo sogno di diventare chef. Nel talent ha messo alla prova le sue abilità culinarie con un piatto in grado di comunicare creatività e semplicità: le tagliatelle al limone.

Un legame familiare con la cucina

La passione per la cucina sembra essere un filo che lega gli Amendola anche fuori dal mondo dello spettacolo. L’attore Claudio Amendola, padre di Alessia, ha da tempo dimostrato un interesse particolare per la gastronomia, trasformandolo in realtà con l’apertura di diversi ristoranti nella capitale. Tra i suoi progetti più noti ci sono locali come ‘L’Ultima Follia’, situato nel cuore di Trastevere, e ‘Frezza – Cucina de Coccio’, un ristorante romano specializzato in piatti della tradizione.

Alessia Amendola a MasterChef 14

Nonostante l’impegno, Alessia Amendola ha ricevuto pareri contrastanti dai giudici. Se Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo hanno apprezzato la sua proposta, Giorgio Locatelli non ne è rimasto convinto. La giovane aspirante chef ha comunque conquistato il grembiule grigio, simbolo di una seconda possibilità. Il percorso di Alessia Amendola si è interrotto al blind test, ma con determinazione Alessia Amendola ha dichiarato: “Farò questo in ogni caso, voglio fare la chef”.

Grembiule grigio, la novità di MasterChef14

In questa nuova edizione di MasterChef è stato introdotto il “grembiule grigio”, una novità. Con tre voti positivi si ottiene il “grembiule bianco”, che permette l’accesso al talent. Con due sì e un no il “grembiule grigio” porta all’eliminazione con la possibilità, tuttavia, di essere riammessi in caso di ripescaggio.

Le reazioni del pubblico

La sincerità con cui Alessia ha raccontato il suo sogno ha conquistato telespettatori e fan, che continuano a sostenerla anche dopo la sua eliminazione. Il pubblico ha accolto con affetto la sua partecipazione, sottolineando il coraggio di mettersi in gioco in un contesto del tutto diverso rispetto alla sua carriera di doppiatrice.

Alessia Amendola ha dimostrato che non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni, anche quando la strada è in salita.