Sanremo 2025: le Nuove Proposte dai talent show, X Factor domina su Amici

Quattro talent per un Sanremo. La gara in diretta di mercoledì sera su Raiuno condotta da Carlo Conti e Alessandro Cattelan ha decretato i nomi delle quattro Nuove Proposte che si vanno a unire ai 30 Big del Festival 2025, e i nomi provengono tutti dai talent più noti, con X Factor (Sky) che batte Amici (Mediaset) 3 a 2. All’Ariston approdano il duo Vale Lp e Lil Jolie (che a Sarà Sanremo hanno proposto il brano Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore), Alex Wyse (con Rockstar), Settembre (Vertebre) e Maria Tomba con Goodbye (voglio good vibes), i primi approdati sul palco del Casinò della città dei fiori dalle selezioni di Sanremo Giovani, l’ultima da Area Sanremo, ma tutti – appunto – passati recentissimamente dagli show succitati.

Vale Lp (Valentina Sanseverino, nata a Napoli 25 anni fa) è un po’ la veterana del gruppo: in squadra con Emma, si era fatta (molto) notare a X Factor 2021 con una sorprendente reinterpretazione di Dove sta Zazà per essere però eliminata solo alla terza puntata (l’edizione venne vinta da Baltimora, chi lo ricorda alzi la mano): a Sanremo Giovani Vale Lp aveva partecipato anche nel dicembre 2023 con il brano Stronza che non le era valso però il biglietto d’ingresso all’Ariston; quest’anno ce l’ha fatta, in coppia con Lil Jolie (Angela Ciancio, 24 anni, di Caserta), ex concorrente di Amici ’23 (la cui vincitrice, Sarah Toscano, è in gara tra i Big di Sanremo 2025). Da X Factor arriva pure Settembre (Andrea Settembre, 23 anni, Napoli): nell’edizione 2023, vinta da Sarafine, Settembre, squadra Dargen D’Amico, si era piazzato tra i semifinalisti; non era comunque alla sua prima prova tv: nel 2019 era entrato nella squadra di Gigi D’Alessio a The Voice of Italy, il talent Raiuno. E dallo stesso X Factor 2023 di Settembre giunge a noi Maria Tomba: veronese, 22 anni, la “ragazza in pigiama“, squadra Fedez, aveva addirittura raggiunto la finalissima del talent Sky, classificandosi quarta. Infine, Alex Wyse: nome d’arte di Alessandro Rina, nato a Como 24 anni fa, ha militato tra gli Amici di De Filippi nell’edizione 2021.

Con la vittoria Auditel della serata ai danni di Andrea Bocelli su Canale 5 (2.284.000 spettatori e il 15% di share contro 2.020.000 spettatori e share del 12.4%), il ritorno di Conti a Sanremo segna già il suo primo successo.

Dovuto certo pure all’effetto sfilata dei 30 Big, piazzati a sorpresa tra un giovane e l’altro in gara: e se sic transit gloria transgressoris Achille Lauro, ormai stra-avvolto dallo charme neo-dandy & buone maniere sperimentato con successo proprio nei panni di giudice all’ultimo X Factor, a garantire la dovuta quota del momento-imbarazzo che diventa virale il giorno dopo, è stato come al solito Fedez: stranito, ha descritto il brano Battito che porterà sul palco dell’Ariston così: "Una dicotomia, tra quella che può essere una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione". Per poi restare fermo sul palco, non riuscire a individuare la via d’uscita e affidare ieri alla mamma manager la firma della giustificazione: "Tranquilli fan, non è successo niente di grave".