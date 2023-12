Luca Vetrone: chi è, dove l'abbiamo già visto e perché entra al Grande Fratello

Luca Vetrone è un nuovo inquilino della casa del Grande Fratello. Il modello molto attivo sui social network - considerare influencer chiunque abbia qualche centinaia di migliaia di follower appare alquanto surreale, visto che prima si dovrebbe cercare di provare che il suo lavoro influenzi realmente i consumi di qualcuno - entra nel talent show di Canale 5 durante la puntata di lunedì 11 dicembre.

Continua con lui la girandola di nuovi ingressi che aveva preso il via lunedì scorso con Monia La Ferrera - unico segno particolare: ex fidanzata di Massimiliano Varrese - e Federico Massaro, modello. Ogni lunedì sera dovrebbe esserci almeno un nuovo ingresso all'interno del Grande Fratello.

Chi è Luca Vetrone? Nato a Benevento, ma cresciuto a Riccione, il 28enne modello ha 262mila follower su Instagram e un certo numero di esperienze televisive. Ha partecipato, infatti, al dating show di Maria De Filippi 'Uomini e Donne' come corteggiatore di Angela Nasti e nel 2021 è entrato fra i tentatori di Temptation Island. Vi dice qualcosa questo programma? Esatto, anche Luca Vetrone è passato, seppur in momenti diversi, nello stesso programma di Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero. Insomma, solo volti nuovi.

Ma il suo volto è diventato temporaneamente più noto - diciamoci la verità, non se lo ricorda nessuno fra il grande pubblico - per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi. Dove il gesto per cui si è fatto notare maggiormente è stato farsi tagliare la lunga chioma in cambio di una frittata. Insomma, una performance di spessore.

Perché entra al Grande Fratello? Oltre al fatto che ormai stiamo parlando di 'Ex on the beach Italia' - a questo punto, invoco a gran voce la presenza di Pistacchione -, Luca Vetrone entra nel reality show condotto da Alfonso Signorini per una simpatia che Perla Vatiero aveva confessato di avere nei suoi confronti.