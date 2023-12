Grande Fratello 9 dicembre: nominati, eliminato e quando arrivano i nuovi concorrenti

Un eliminato e nuove nomination nella puntata del Grande Fratello di sabato 9 dicembre.

In nomination dalla precedente puntata erano finiti Mirko Brunetti, Sara Ricci, Perla Vatiero e Anita Olivieri. A salvarsi sono subito Sara Ricci e Perla Vatiero, a uscire questa sera è Mirko Brunetti. Anita Olivieri si salva e ha una crisi isterica.

I preferiti della casa, e quindi immuni, sono Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Letizia Petris e Fiordaliso. L’immunità di Cesara Buonamici va a Beatrice Luzzi. D’altro canto, le doveva una sorta di risarcimento dopo aver innescato discussioni in questa puntata con al centro proprio l’attrice.

Ad andare al televoto dopo le nomination di questa sera sono Sara Ricci, Marco Maddaloni, Vittorio Menozzi e Perla Vatiero. Sono loro i concorrenti nominati in questa puntata.

Nessun nuovo ingresso in questa puntata, ma secondo alcune indiscrezioni pare che possano esserci ingressi di nuovi concorrenti durante la puntata di lunedì 11 dicembre. Anzi, sembra che potranno esserci due nuovi ingressi ogni lunedì per alcune delle prossime puntate. Il motivo potrebbe essere da rintracciare nel fatto che più di qualche inquilino avrebbe intenzione di non accettare il prolungamento del contratto – e quindi della permanenza all’interno della casa – e quindi si rende necessario un nuovo ricambio di concorrenti.