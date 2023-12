Pagelle Grande Fratello 9 dicembre: nuovo confronto fra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese

Le pagelle della puntata del Grande Fratello di sabato 9 dicembre. Una puntata nella quale, come di consueto, regna la noia ma in cui comunque si prova a variare, più o meno, gli argomenti di discussione.

Mirko e Perla, Perla e Mirko: voto Codice Sconto. Sono già pronti per stories, promozioni sui social e, appunto, i famigerati codici sconto. Di cui peraltro Greta Rossetti è maestra.

Cesara Buonamici: voto In differita. Si sveglia sudata e tira in ballo di nuovo un episodio di un paio di puntate fa. E giustamente Signorini le fa notare che scurdammose u passàt e anche basta, visto che il tema è talmente vecchio da risultare stantio.

Sara Ricci: voto Bianco e nero. Va detto che a lei scivola tutto addosso: “24 anni fa Beatrice Luzzi ha contestato il fatto che sono tornata al lavoro subito dopo la morte di mia madre”. L’importante è vivere nel presente.

Fiordaliso: voto Ne voglio una sul comodino. Chi di noi non vorrebbe una Fiordaliso in casa propria? Non grida a sproposito, non accusa, non fa polemiche: più Fiorda per tutti.

Alfonso Signorini: voto Che imbarazzo. “Moana cosa ne pensa? Sonia Sonia. Come ca…o si chiama. Non potete chiamarvi con dei nomi normali?”. E tu non potresti studiare i nomi dei concorrenti del programma che, inspiegabilmente, conduci da anni?

Il confronto fra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese: voto Ma ancora? Che noia, hanno riscongelato sti due. Forse perché il triangolo Mirko-Perla-Greta anche basta? Chiaramente il confronto fra i due non porta assolutamente a nulla.Che strano.

Rebecca Staffelli: voto Non interrompiamo le ricerche. E’ chiaro che qualcuno la sta cercando da qualche parte, visto che come di consueto in studio risulta desaparecida. La domanda che riecheggia nelle nostre orecchie dall’inizio di questa edizione del reality show è sempre la stessa: era proprio necessario avere questa figura in studio?