Grande Fratello: Lino Giuliano, Temptation Island e i commenti omofobi: perché non sarà squalificato

Lino Giuliano potrebbe essere squalificato già all’inizio del Grande Fratello? Le richieste da parte degli utenti del web nei confronti di autori, produzione e conduttore del reality show che sta per tornare in tv - la prima puntata andrà in onda lunedì 16 settembre - sono numerose.

Ma è impossibile che Lino Giuliano venga squalificato ancora prima di entrare nel programma. E questo non perché quello che ha fatto non sia gravissimo – a oggi rispondere con un insulto omofobo a un post su Instagram è sinonimo di totale inciviltà -, ma perché lo stesso quasi gieffino si sta comportando esattamente come tutti si aspettano che il personaggio visto a Temptation Island si comporti. Attenzione: il personaggio e non la persona.

Anzitutto, infatti, è necessario considerare il motivo per il quale Lino Giuliano è stato contattato per far parte del cast del Grande Fratello: il personaggio troglodita che ha mostrato all’interno di Temptation Island. Che non significa che Lino Giuliano sia un troglodita, ma che il suo personaggio all’interno del reality show condotto da Filippo Bisciglia ha mostrato comportamenti a tratti decisamente tossici nei confronti della fidanzata, all’interno del programma diventata ex, Alessia e di tutto il mondo femminile. Oltre a una chiara ed evidente avversità nei confronti della lingua italiana.

Non è quindi immaginabile che la produzione possa assumere nei suoi riguardi un provvedimento che andrebbe chiaramente in conflitto con il motivo per il quale il ragazzo è stato ingaggiato: far discutere.

Probabile, invece, che Lino Giuliano possa essere utilizzato all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini come vittima sacrificale per rimproveri e momenti stucchevolmente politicamente corretti. Come non immaginare la tipica reprimenda “alla Signorini” con tanto di scuse finali del protagonista del rimprovero? Scene già viste e che purtroppo i telespettatori rivedranno sicuramente altre volte nelle prossime settimane.