Grande Fratello, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si sono lasciati: il comunicato

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si sono lasciati. Di nuovo. Forse questa volta in maniera definitiva. Almeno fino alla prima puntata di un salotto televisivo nel quale i due ex gieffini potranno essere invitati e raccontare, con tanto di lacrime se sarà il caso, la fine della storia d’amore nella quale hanno creduto tanto per ben sei-sette mesi.

Si è concluso tutto con un comunicato - sì, un comunicato come se si trattasse di un divorzio milionario fra due consumate star del cinema americano o di un accordo di pace fra Stati - divulgato da Greta Rossetti a mezzo social. D’altro canto, la curiosità dei follower stuzzicata e alimentata per mesi va tenuta in vita anche nei momenti di difficoltà. Pena l’abbandono da parte degli stessi follower di profili, stories.

E quindi ecco apparire nelle stories della ex gieffina il famigerato comunicato. Il quale, con punteggiatura in libertà ma non si può pretendere tutto, racconta di una storia ormai finita. Forse, visto che i due si erano già lasciati, per qualche giorno, già tempo fa.

“Mi ritrovo nuovamente qui a scrivere un comunicato alle 5 del mattino questa volta con il rammarico che tutto stava andando perfettamente. Ho imparato con il tempo però che le cose cambiano in fretta e a volte non puoi fare altro che accettarle. Leggo tante insinuazioni, tanti insulti, tanta, troppa voglia di dirmi come devo vivere e cosa devo fare. Addirittura vi permettete di dirmi che dovevo andare a Bali (quando non sapete minimamente i problemi personali gravi che avevo), questo vi fa capire che la situazione vi sta sfuggendo di mano… Io non vi nego - scrive Greta Rossetti - che il comunicato ve lo sto pubblicando ora a distanza di giorni perché fino all’ultimo, forse fino ad ora ho sperato non fosse così. Ma a volte non puoi fare altro, devi solo accettare”.

Il comunicato prosegue e, finalmente, ci spiega quali siano i contenuti di questa story su Instagram: “Per il rispetto di quella che è stata per me questa relazione, i motivi li terrò privati (e non credete a tutto quello che leggete). Ovviamente ringrazio tutte le persone che ci hanno creduto e sostenuto, forse non siamo stati la coppia perfetta che si esponeva tanto, soprattutto nell’ultimo periodo ma per scelta di entrambi perché stavamo costruendo tanto (per questo ancora non ci credo) ma vi assicuro che c’è stato quel legame forte che avete visto. Vi mando un abbraccio grande. Greta”.