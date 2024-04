Isola dei Famosi, perché stasera non va in onda e quando sarà la prossima puntata

Giovedì 25 aprile l’Isola dei Famosi non va in onda. Un vero peccato per i telespettatori che si aspettavano di capire finalmente se la produzione del surviving show di Canale 5 avrebbe preso provvedimenti seri in merito alla condotta di Pietro Fanelli, naufrago sopra le righe e sin da subito particolarmente irrispettoso del programma – con atteggiamenti e affermazioni di aperto dileggio nei confronti di pubblico, produzione e conduzione – e che invece dovranno attendere. Sempre che qualche provvedimento possa mai essere preso.

Nella Prima serata di oggi, giovedì 25 aprile, su Canale 5 andrà in onda la soap opera turca ‘Terra amara’ al posto dell’Isola dei Famosi. Il motivo è da ricercare nella data stessa: il 25 aprile è la Festa della Liberazione e Mediaset ha ritenuto più opportuno trasmettere qualcosa di non urlato o polemico come invece avrebbe rischiato di essere l’Isola dei Famosi. Spazio quindi a ‘Terra amara’.

Quando sarà di nuovo in onda il surviving show condotto da Vladimir Luxuria? La prossima puntata dell’Isola dei Famosi andrà in onda regolarmente lunedì 29 aprile e da quel momento si continuerà con il doppio appuntamento settimanale il lunedì e il giovedì sera.

Rimane quindi aperto il televoto che vede a rischio eliminazione Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Pietro Fanelli, Khady Gueye, Joe Bastianich e Daniele Radini Tedeschi.