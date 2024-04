Isola dei Famosi seconda puntata 11 aprile: nominati, nuovi ingressi e il primo ritiro

La seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2024 vede incontrarsi per la prima volta il gruppo dei 13 volti noti con quello dei quattro nip, ovvero le persone comuni che partecipano a questa edizione del programma. Ma vede anche una naufraga dover abbandonare in lacrime il gioco per infortunio. La Miss Italia in carica, Francesca Bergesio, durante una prova nella prima puntata del surviving show condotto da Vladimir Luxuria ha subìto un infortunio a un ginocchio ed è quindi costretta a tornare in Italia.

Nessuna eliminazione durante la puntata. In nomination erano finiti Luce Caponegro, Artur Dainese, Joe Bastianich e Samuel Peron, ma tutti sono rimasti sull’isola.

"Noi non diamo seconde possibilità a ex naufraghi, in questa edizione una volta eliminati non ci saranno nuove possibilità. Tu Sonia daresti un'altra possibilità a un ex?" chiede Vladimir Luxuria cercando di pungolare un po' Sonia Bruganelli. La quale si sfila subito: "Chiedi a Dario Maltese". Questa battuta nasconde però una verità: chi è eliminato quest'anno non andrà su un'altra spiaggia, ma tornerà proprio a casa in Italia.

Ad essere immuni sono Alvina Verecondi Scortecci, Marina Suma, Matilde Brandi e Pietro Fanelli al termine di una sfida fra famosi e non famosi. A vincere la prova leader è invece Edoardo Stoppa.

Luce Caponegro perde la prova di apnea con Artur Dainese ed è quindi la prima nominata della serata.

A quasi fine puntata è stato risolto anche il mistero che ha riguardato Aras Senol e Greta Zuccarello: hanno contratto il covid e, pur essendo asintomatici, devono osservare il periodo di quarantena.

Durante la serata hanno fatto ingresso altri due nuovi naufraghi: l'attore Francesco Benigno e lo scrittore e critico d'arte Daniele Radini Tedeschi.

Poi spazio alle nomination della serata: oltre alla prima nominata Luce Caponegro, gli altri naufraghi al televoto sono Khady Gueye e Samuel Peron per il gruppo e Peppe Di Napoli per il leader Edoardo Stoppa. Nella puntata di lunedì 15 aprile si saprà il nome del primo eliminato definitivo dell’Isola dei Famosi 2024