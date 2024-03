Grande Fratello, perché stasera non va in onda: quando sarà la prossima puntata

Manca circa un mese alla finale del Grande Fratello e il reality show sta entrando nella fase più calda di questa lunga stagione. Anzi, probabilmente della stagione più lunga della propria storia non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa.

Gli appuntamenti con il reality show condotto da Alfonso Signorini si susseguiranno due volte a settimana, come ormai è consuetudine da mesi, sino alla prima metà di aprile. La finale dovrebbe infatti svolgersi il 4 o l'11 aprile.

In entrambi i casi si tratterà di un giovedì sera. Ecco spiegato, indirettamente, il motivo per il quale questa sera il Grande Fratello non andrà in onda. Da questa settimana, e almeno sino alla fine del mese di marzo, il reality show di Canale 5 andrà in onda il lunedì e il giovedì sera. La prossima puntata di questa settimana è quindi prevista per domani, giovedì 7 marzo. Cosa succederà domani sera? Sicuramente si parlerà ancora dei contrasti fra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, che sono passati da essere promessi nuovamente fidanzati a di nuovo single nel giro di pochi giorni, e del rapporto che Alessio Falsone intrattiene con Perla. Non mancherà un focus su Federico Massaro, che è stato additato da Rosy Chin come provocatore proprio nei confronti della ragazza. Al centro del dibattito sarà anche Sergio D’Ottavi, che ha continuato a usare parole in codice nonostante nella passata puntata sia stato a lungo ripreso dal conduttore Alfonso Signorini proprio per questo comportamento.

Con Anita Olivieri a rischio eliminazione, è probabile che gli autori del programma abbiano in animo di organizzare anche un momento di confronto con Beatrice Luzzi, a oggi unica finalista del programma, e Giuseppe Garibaldi, inquilino della casa con il quale ultimamente i rapporti sono particolarmente tesi.

Al televoto per l'eliminazione ci sono Simona Tagli, Massimiliano Varrese, Anita Olivieri, Federico Massaro, Letizia Petris, Grecia Colmenares e Greta Rossetti.