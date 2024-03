Grande Fratello, i nominati del 4 marzo: Marco Maddaloni lascia definitivamente il gioco

Un addio, nuovi nominati e una sorpresa hanno caratterizzato la puntata del Grande Fratello di lunedì 4 marzo.

La puntata si è aperta ormai nel modo consueto: Grecia Colmenares che discute con qualcuno in un confronto. Nella scorsa puntata era Simona Tagli, questa sera è Beatrice Luzzi. Naturalmente c'è stato spazio anche per un altro faccia a faccia che è diventato ormai, purtroppo, un classico: quello tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

Il conduttore ha poi confermato che la prossima puntata del Grande Fratello andrà in onda giovedì 7 marzo. Sino a fine mese gli appuntamenti con il reality show di Canale 5 saranno due a settimana: il lunedì e il giovedì sera.

Durante la puntata di lunedì 4 marzo Massimiliano Varrese ha ricevuto a sorpresa la visita della sorella Monica.

"Vi chiedo scusa, sono andato via in fretta. Però mio suocero non c'è più, era il padre di Romina. La mia parte sportiva vorrebbe rimanere qui con voi, però era una persona importante per mia moglie e vorrei starle accanto. Non significa che vi ho abbandonato, ma devo stare con la mia famiglia. E poi l'ultimo miglio si fa sempre da soli": con queste parole Marco Maddaloni lascia definitivamente la casa del Grande Fratello.

Insieme a Massimiliano Varrese a rischiare l’eliminazione, ed essere quindi al televoto, nella puntata di giovedì 7 marzo è Anita Olivieri, che è risultata l’inquilina meno votata dal pubblico. Al televoto è stata battuta da Simona Tagli e da Perla Vatiero.

Si è poi passati alle tanto attese nomination da parte dei concorrenti del Grande Fratello. A sfidare Massimiliano Varrese e Anita Olivieri al televoto sono i due inquilini più votati in questa puntata.