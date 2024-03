Pagelle Grande Fratello 4 marzo: gli strafalcioni di Perla Vatiero e le lacrime di Anita Olivieri

Le pagelle della puntata di lunedì 4 marzo del Grande Fratello danno conto di una serata decisamente fiacca e noiosa.

Grecia Colmenares: voto Andirindaro. Come sempre, le discussioni che la vedono protagonista non sono comprensibili. Beatrice Luzzi la accusa di cantare nonostante sia stonata. Insomma, discorsi di grande profondità. Ovviamente discorsi nei quali la sua posizione non si capisce mai, visto il linguaggio inesistente che utilizza.

Mirko e Perla: voto Alfonso, tanti auguri ma non ti conosco. Parafrasando la canzone di Levante, la vita con noi telespettatori è stata decisamente poco generosa. Siamo sinceri: non ci meritiamo continuamente di sentir parlare della loro storia non storia quasi storia forse storia ma chissà se è storia. Bastaaaaaa. "Non guardare gli aerei che arrivano" intima Fiordaliso a Perla. Ma seriamente stiamo discutendo del nulla in questo modo? Aiutatemi.

Perla Vatiero che crede di essere furbissima: voto Ma levati, dai. E' convinta di dettare i ritmi del reality show, come Anita Olivieri pensa di essere una star e di riuscire ad essere ricordata una volta finito il Grande Fratello. Spoiler: dopo un paio di mesi, saranno tutti spariti dai ricordi del pubblico. "Non posso precludermi di questo": continua senza esclusione di colpi la lotta di Perla Vatiero contro l'italiano. E la lingua vacilla.

Sergio D'Ottavi, Greta Rossetti, Federico Massaro, Paolo Masella, Letizia Petris: voto Ma chi? Nel senso di "ma chi sa cosa fanno all'interno della casa?". Lo spessore dei loro personaggi nel reality show condotto da Alfonso Signorini è pari a quello di un foglio. Di carta velina.

Alessio Falsone: voto Eh? "Il nostro imprinting è nato verso l'amicizia". No, scusate, non me la sento. Maria, io esco.

Anita Olivieri: voto Ahahahhahahahhahahah. No dai, seriamente. Muahahhahahah. Veramente è convinta che una volta uscita dal Grande Fratello sarà fermata da qualcuno per strada? Pensa davvero che rimarrà nel cuore del pubblico? Ma chi? Lei? Ha un grande futuro come attrice comica. Fa decisamente ridere. A un certo punto scoppia in lacrime inscenando una sorta di reazione isterica alle polemiche con Beatrice Luzzi. Tutto completamente immotivato ed eccessivo. Che disagio.

Rosy Chin: voto Grillo Parlante. Si fa notare nel gioco soltanto perché critica una volta Simona Tagli, un’altra Beatrice Luzzi, poi parla della pseudoamicizia fra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri.