Ascolti tv 28 febbraio, Grande Fratello a picco: cosa non ha funzionato

Gli ascolti tv di mercoledì 28 febbraio raccontano di un crollo e un programma che non sfonda ma vince. Raccontano anche di un programma, invece, che regge bene ogni urto. Quest'ultimo è 'Chi l'ha visto?', che su Raitre si piazza al terzo gradino del podio assoluto della serata con il 10,7% di share e una media di un milione 855mila spettatori.

A vincere la serata è 'La Tv fa 70' su Raiuno, che fa registrare il 20% di share con due milioni 511mila telespettatori di media. Il crollo è invece quello del Grande Fratello: il reality show di Canale 5 si ferma al 16,5% ma con una media di due milioni 239mila telespettatori.

Tre punti percentuali di share in meno rispetto alla puntata di lunedì 26 febbraio sono un'enormità, oltre al fatto che il dato del 16,5% è di quelli che non possono far rimanere tranquilli. Cosa non ha funzionato nella puntata di mercoledì 28 febbraio del Grande Fratello? Tanti sono stati gli aspetti che ormai non hanno più presa sul pubblico, ma che sono stati comunque cavalcati da autori e conduttore.

A proposito di conduttore, Alfonso Signorini continua ad arrancare e a mostrare una certa stanchezza. Questo non può che riflettersi sull'impatto del programma sul pubblico. Il confronto Simona Tagli-Grecia Colmenares non è stato uno dei momenti più brillanti della serata: da un lato una concorrente che è entrata nella casa con grandi aspettative, ma le cui poi unghie si sono rivelate tutt'altro che affilate, dall'altro l'inquilina che parla il linguaggio meno comprensibile in tutta la casa. Un clamoroso autogol, più che un blocco di trasmissione.

Diciamoci la verità: far approdare in anticipo alla finale Beatrice Luzzi non è stata la miglior scelta possibile. L'attrice non è più al centro di polemiche e discussioni e questo rende evidenti i "buchi di sceneggiatura" interni a questa edizione del reality show. Per non parlare del fatto che ormai i grandi filoni, ovvero quello degli pseudo amori fra Mirko Brunetti e Perla Vatiero e fra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, sono esauriti da tempo. Inutile ritirarli fuori adesso. Il pubblico non ne vuole sentir parlare.